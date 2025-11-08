Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alevler söndü, sinirler tutuştu! Yangın biter bitmez kavga çıkardılar

Nevşehir’de bir iş yerinin bacasından çıkan kıvılcımlar çatı katında yangına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından iş yeri sahibiyle kiracı arasında tartışma çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de bir apartmanın çatı katında çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürme çalışması yaptı. Yangın söndürüldükten sonra olay yerine gelen iş yeri sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınları da olaya sözlü karışınca, taraflara polis ekipleri müdahale etti.

"DEFALARCA UYARDIK"

Dükkan sahibi Kemal Yurtbeğendi yaptığı açıklamada "Kiracımız olan fırıncı arkadaşı defalarca uyardık. Bacadan kurum çıktığını söylememize rağmen dikkate almadı. Ayrıca zabıta ekiplerine de defalarca ihbarda bulunduk. Kiracımız laf dinlemedi, bu gün de çatı katında yangın çıktı. Çok şükür kimsede bir şey yok. Yangın fırının bacasından çıktı" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

