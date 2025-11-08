Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kocaeli'deki yangın soruşturmasında yeni gelişme! 7 kamu görevlisi açığa alındı

Kocaeli'deki yangın soruşturmasında yeni gelişme! 7 kamu görevlisi açığa alındı

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;deki yangın soruşturmasında yeni gelişme! 7 kamu görevlisi açığa alındı
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Kocaeli Dilovası’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangını sonrası SGK ve İŞKUR’da çok sayıda yetkili açığa alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, 6 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yararlandığı kozmetik fabrikasında yaşanan yangın nedeniyle SGK İl Müdürü başta olmak üzere çok sayıda kişinin açığa alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama;

"Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir.
Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından;
SGK Kocaeli İl Müdürü,
SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı,
Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü,
İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır."

Kaynak: HABER MERKEZİ

Elon Musk'tan Türk tasarımcı Doğan Ural'a övgü: "Doğan zevkli birisi" Kocaeli'de 6 kişinin öldüğü faciaya ilişkin bakanlıktan açıklama! 'Çok sayıda kişi açığa alındı'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kocaeli'de 6 kişinin öldüğü faciaya ilişkin bakanlıktan açıklama! 'Çok sayıda kişi açığa alındı' - Gündem6 kişinin öldüğü faciaya ilişkin bakanlıktan açıklama!Ordu’da taş ocağındaki göçükte ihmaller zinciri raporda ortaya çıktı! - GündemGöçükteki ihmaller raporda ortaya çıktı!Küçük Narin’in odası ilk kez görüntülendi, babası cezaevindeki eşinin son durumunu anlattı - GündemBabası cezaevindeki eşinin son halini anlattıAbdullah Gül'den dikkat çeken İngilizce paylaşım: Herkes yardım etsin, ayıp olur... - GündemAbdullah Gül'den dikkat çeken İngilizce paylaşımKocaeli'de 6 kişinin öldüğü patlama sonrası yeni tehlike! Benzin istasyonunda faciadan dönüldü - GündemBenzin istasyonunda faciadan dönüldü!Sağanak yağış ve soğuk hava kapıda! Meteoroloji gün gün açıkladı - GündemSağanak yağış ve soğuk hava kapıda!
Sonraki Haber Yükleniyor...