Anneler ve kız çocukları çığlıklar içinde öldü! Kocaeli'deki facianın her bir detayı kahretti

Kocaeli’deki bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında, anneler ve kızlarının bulunduğu binada altı kişi can verdi. Binada yangın tedbiri olmadığı iddia edildi. Üç savcı ve iki mülkiye müfettişi ile Çalışma Başmüfettişi görevlendirildi. Firari tesis sahibi yakalandı, oğlu aranıyor. Facianın kan donduran ayrıntıları ise yürekleri parçaladı. Şahitler konuştu: Ne onlar çıkabildi, ne biz girebildik...

YANGIN ÇIKIŞI OLMAYAN TESİSTE 6 KİŞİNİN ÇIĞLIKLARI SOKAKTA YANKILANDI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde dün saat 09.00’da iki katlı parfüm dolum tesisinde patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tamamen kapladığı binada tek çıkış olması sebebiyle çocuklarıyla beraber bulunan kadınlar çığlıklar arasında yanarak can verdi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU, DETAYLAR KAHRETTİ

Altı kişinin öldüğü faciada biri ağır, dört kişi de yaralandı. Kimyasal maddeyle dolu imalathanede yangın tüpü bile bulunmadığı öne sürüldü. Faciayla ilgili olarak da üç kişi gözaltına alındı. Faciada Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Cansu Esatoğlu (16), Nisa Taşdemir (17), Esma Gigan ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden altı kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yangının ardından tesiste yapılan incelemelerde içerideki bütün malzemelerin yandığı, metal iskeletlerin dahi zarar gördüğü belirlendi.

İçişleri Bakanlığı faciayla ilgili iki mülkiye müfettişini görevlendirdi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı ile bilirkişi heyeti görevlendirildi. Üç sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri iş yeri sahibi K. O’yu Yalova’da yakaladı. Aracından valizleri çıkan K.O’nun kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. K.O’nun telefonunu kapatıp kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor.

"İHMALİ OLAN HESAP VERECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da başmüfettiş görevlendirdi. Dilovası’nda tesiste incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Kimin ihmali varsa adalet önünde hesap verecek” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olay yerine gelerek Vali İlhami Aktaş’tan bilgi aldı. Aktaş, çalışanların çocuk olup olmadığına dair sorulara, şu anda ellerinde bilgi olmadığını ifade etti. Aktaş, “İşletmede tam çalışan sayısı belli mi?” sorusuna, fabrikada çalışıp yangından sağ olarak kurtulanların olduğu cevabını verdi. İş yerinin ruhsatının bulunduğunu belirten Aktaş, fabrikada sigortasız çalışan olup olmadığının sorulması üzerine “Çalışma Genel Müdürlüğümüz de incelemeler yapıyor” dedi

"NE ONLAR ÇIKABİLDİ, NE DE BİZ GİREBİLDİK"

Korkunç facianın tanıklarının anlattıkları kan dondurdu. Şahitlerden Mehmet Düzgüner, patlama sesi duyduğunu, aşağıya indiğinde yanan bir kişiyi hortumla su tutarak söndürdüğünü söyledi. Düzgüner “Çaresiz hâlde insanların bağrışmasını duyduk” dedi. Dört yıldır faaliyet gösteren yanan tesisin defalarca şikâyet edildiği bilgisini veren Düzgüner, şunları söyledi: “Yaşı küçük çocuklar, kadınlar da vardı. Bağırıp çağırıyorlardı. Kapının önü komple alevdi. Çıkmaları imkânsızdı yani. Biz de giremedik. İnsanların bağrışmalarını sessizce izlemek çok kötü bir şey.”

"BURADA KIZ ÇOCUKLARI ÖLDÜ"

Başka bir tanık Cihan Taş, “Burada insanların bilinçli ve kasıtlı bir şekilde ölümüne göz yumuldu. Burada kız çocukları öldü. Anneler öldü” diye konuştu.