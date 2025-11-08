6 kişiye mezar oldu! Kocaeli'deki facianın yaşandığı parfüm tesisinin içi görüntülendi

Sabah saat 09.00 sıralarında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 katlı parfüm dolum tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, yakınlarını kaybeden aileler olay yerinde sinir krizi geçirdi.

TESİSTE OLUŞAN TAHRİBAT GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ardından tesiste yapılan incelemelerde içerideki tüm malzemelerin yandığı, metal iskeletlerin dahi zarar gördüğü tespit edildi. Drone ile kaydedilen görüntülerde fabrikanın iç kısmında oluşan büyük tahribat facianın boyutunu gözler önüne serdi.