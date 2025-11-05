Çöken bina 5 kişiye mezar olmuştu: Gebze'deki facianın ardından gözler yarın Kocaeli Valiliği'nde

Gebze’de 7 katlı apartmanın çökmesiyle aynı bölgede tahliye edilen binalarda yürütülen incelemelerde sona yaklaşıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yarın bir yol haritası açıklamayı hedeflediklerini bildirdi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilirkişi heyetinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Aktaş, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı takibiyle devam eden faaliyetlere TÜBİTAK ve üniversitelerin de destek verdiğini kaydetti.

İNCELEMELER BUGÜN SONA ERDİ

Aktaş, adeta bir bilim kurulu oluşturularak, olayın oluş şekli ve tahliye edilen binaların durumuyla ilgili bir yol haritası belirlenmeye çalışıldığını dile getirerek, "Bugün itibarıyla sona gelmiş, yaklaşmış bulunuyoruz. Enkazdaki son kısımlar da adli incelemeyle paralel gidilerek kaldırılıyor. Tamamen kaldırıldıktan sonra son bir inceleme de yapıldıktan sonra büyük ihtimalle yarın önümüzdeki süreci belirleyecek, yapacağımız çalışmaları belirleyecek noktaya gelmiş olacağız. Bunu kamuoyuyla ve vatandaşlarımızla paylaşacağız." diye konuştu.

YARIN YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

Alanında yetkin bilim insanlarının, son teknolojik cihazlarla burada faaliyetlere katıldığını aktaran Aktaş, "Burada hem olayın sebebi hem de atılacak adımlar titizlikle değerlendiriliyor. Vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik alınan tedbirler tekrar gözden geçiriliyor. Yarın umarım bu noktada bir yol haritası açıklayacağız." ifadesini kullandı.

5 KİŞİLİK AİLEYE MEZAR OLMUŞTU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.