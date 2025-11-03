Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'de bir binada daha 'çökme' paniği! Aileler tahliye edildi, apartman mühürlendi

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Tedbir amacı ile boşaltılan bina mühürlenirken, 4 aileden 15 kişi Balyanoz koyundaki tesislere yerleştirildi. Geçtiğimiz hafta kentin Gebze ilçesinde çöken binada Bilir ailesinde 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kolonlarında çatlaklar tespit edilen bir bina tedbir amacıyla boşaltılan bina mühürlendi. 4 aileden 15 kişi Balyanoz koyundaki tesislere götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'taki 3 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

BİNA BOŞALTILDI, SAKİNLERİ TESİSLERE YERLEŞTİRİLDİ 

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yaptı. Yapılan inceleme neticesinde binanın mühürlenmesine karar verildi.

Bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayan 4 aileden 15 kişi, Balyanoz koyundaki belediye tesislerine götürüldü.

GEBZE'DEKİ FACİADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ 

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ kurtarılmıştı. Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı. Uzman ekiplerin Gebze'deki çalışmaları da sürüyor.

