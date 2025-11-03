Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gebze'deki facianın ardından Kocaeli'de tehlike zinciri: Bina kolonlarında ciddi çatlaklar tespit edildi

Gebze'deki facianın ardından Kocaeli'de tehlike zinciri: Bina kolonlarında ciddi çatlaklar tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gebze'de 4 kişinin hayatını kaybettiği bina faciasının ardından, Kocaeli'nin bu kez Darıca ilçesinde 40 yıllık bir binada ciddi çatlaklar tespit edilince vatandaşlar tahliye edildi. Yetkililer, binanın benzer riskler taşıdığını belirtti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ kurtarılmıştı.

Gebze'deki facianın ardından Kocaeli'de tehlike zinciri: Bina kolonlarında ciddi çatlaklar tespit edildi - 1. Resim

GEBZE'NİN ARDINDAN DARICA

Aynı kentte bir binanın kolonlarında daha çatlaklar gözlemlendi.

Darıca ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'taki 3 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

Gebze'deki facianın ardından Kocaeli'de tehlike zinciri: Bina kolonlarında ciddi çatlaklar tespit edildi - 2. Resim

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye edilen binada ikamet eden Mürsel Çiftçi, yapının yaşının 40'ın üzerinde olduğunu söyledi. Çiftçi, "Çatlama izlerini yeğenimiz görmüş. Sıvalarda da çatlak oluşmuş ve iyice açılmış. Biz de evi boşaltacağız" dedi.

Ayrıca, boşaltılan binanın yanındaki binada da çeşitli çatlakların oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cristiano Ronaldo'dan Messi için olay cevap: Alçak gönüllü olmak istemiyorum12 bankadan 2026 altın tahmini: Rekor yılı mı geliyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sındırgı'da deprem! Bir binanın çatısı kısmen çöktü! - GündemSındırgı'da deprem! Bir binanın çatısı kısmen çöktü!Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN için geri sayımı başlattı: TSK'ya teslim tarihi için net mesaj verdi - GündemKAAN için geri sayım başladı!Ahmet Minguzzi cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı! "Kesin ve inandırıcı delil elde edilemedi" - GündemBeraat kararının gerekçesi açıklandıEski HDP'li isim için karar açıklandı! Semra Güzel 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı - GündemEski HDP'li isim için karar açıklandı: 8 yıl 9 ay hapis'Gazze Görev Gücü'nde son durum ne? Bakan Fidan açıkladı - Gündem'Gazze Görev Gücü'nde son durum ne?Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi - Gündemİstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Sonraki Haber Yükleniyor...