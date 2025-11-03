Gebze'deki facianın ardından Kocaeli'de tehlike zinciri: Bina kolonlarında ciddi çatlaklar tespit edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ kurtarılmıştı.

GEBZE'NİN ARDINDAN DARICA

Aynı kentte bir binanın kolonlarında daha çatlaklar gözlemlendi.

Darıca ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'taki 3 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye edilen binada ikamet eden Mürsel Çiftçi, yapının yaşının 40'ın üzerinde olduğunu söyledi. Çiftçi, "Çatlama izlerini yeğenimiz görmüş. Sıvalarda da çatlak oluşmuş ve iyice açılmış. Biz de evi boşaltacağız" dedi.

Ayrıca, boşaltılan binanın yanındaki binada da çeşitli çatlakların oluştuğu öğrenildi.