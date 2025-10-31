Yardıma gitti, ailesi çıktı! Gebze'deki olayda kahreden detay, Dilara hala bilmiyor...

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde önceki sabah dubleks dairelerin olduğu ve altında metro inşaatı süren bina göçtü. Anne-baba ve 3 çocuktan oluşan Bilir ailesi enkaz altında kaldı. İki çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 18 yaşındaki Dilara ise yaralı olarak çıkarıldı. Saatler süren çalışmaların ardından baba Levent Bilir'in (44) ve anne Emine Bilir'in de cansız bedenleri çıkarıldı.

BİLİR AİLESİ GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda defnedildi. Defin sonrasında yıkılan bina bölgesinde taziye çadırı kurularak Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi. Taziye çadırında konuşan baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, hayatını kaybeden aile hakkında konuştu.

YARDIMA GİTTİ, KENDİ AİLESİ ÇIKTI!

Çöken binanın enkazında yakınlarını kaybeden Nurettin Memoğlu, "Bana sabah saatlerinde bir binanın yıkıldığı söylendi, hemen yardıma koştum. Gelince şok oldum, buradakiler kendi torunlarımız çocuklarımızdı. Tabii elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalıştık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin anında seferber oldular" dedi.

"AİLESİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HENÜZ HABERİ YOK"

Korkunç olayda tüm ailesini kaybeden ve şuan hastanede tedavi gören 18 yaşındaki Dilara Bilir'in durumu hakkında da konuşan Memoğlu, "Ben görüştüm, sadece kolu kırık ve vücudunda ufak tefek çizikler var. Mevla onu bize bağışladı. Onu güzel bir şekilde eğiteceğiz. Bu memlekete iyi bir evlat olması için annesi gibi hayırlı bir evlat olması için çabalayacağız. Annesi, bu bölgede en az 10 bin kişiye Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir öyle bir cennet hatunu bir annesi vardı.

İnşallah, evladımızda öyle olacak. Ailesinin öldüğünü şu aşamada söylemedik ama yanına psikologlar girip çıkıyor. Yavaş yavaş anlatacağız hemen kabulleneceğini zannetmiyorum, zaman alacak bu iş. Bunu bir şekilde kabullenecek Allah'tan geldik yine ona gideceğiz" diye konuştu.