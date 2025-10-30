Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Enkazda ölen Levent Bilir'in görüntüleri ortaya çıktı! Gülümseyerek 'kısmet' dedi...

Enkazda ölen Levent Bilir'in görüntüleri ortaya çıktı! Gülümseyerek 'kısmet' dedi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gündem Haberleri

Gebze'de dün sabah yıkılan 7 katlı binanın enkazında eşi ve iki çocuğuyla birlikte can veren Levent Bilir'den (44) geriye, kombi tamirciliği yaparken çekilen görüntüleri kaldı. Gülümseyen yüzü ile 'kısmet' dediği o anlara ait görüntüler izleyenleri hüzne boğdu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün dubleks dairelerin olduğu ve altında metro inşaatı süren bina göçtü. Anne-baba ve 3 çocuktan oluşan Bilir ailesi enkaz altında kaldı. İki çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 18 yaşındaki Dilara ise yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucu çalışması sonucu enkaz altında kalan anne ve babadan da acı haber geldi.

GERİYE GÜLEN YÜZÜ İLE ÇEKTİĞİ VİDEO KALDI

Ailesiyle birlikte vefat eden Bilir'in, Gebze ve çevresinde kombi tamirciliği yaptığı öğrenildi. Bilir'den geriye, bir sosyal medya kullanıcısının "reklam değil tavsiye" notuyla paylaştığı ve "@gebkom406" adlı iş hesabını etiketlediği video kaldı.

Videoda, Levent Bilir'in bir kombiye müdahale ettiği ve bu sırada gülümsediği görülüyor. Kaydı yapan kişinin "Sabah geldi kahvaltı da aldı arkadaşlar. Kombi arızalandı, şimdi kombi tamirine geldin" sözlerine karşılık Bilir'in "Kısmet diyelim biz buna" cevabını verdiği duyuluyor.

Görüntülerde, videoyu çeken kişinin "Gebze ve civarında kombi arızası olursa Levent abiye ulaşın. İşinde iyidir" sözleriyle Bilir'i tavsiye ettiği anlar da yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

