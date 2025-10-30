Gebze'de aynı aileden 4 kişinin can verdiği enkazdan kahreden kare! "İyi ki doğdun ortancamız"

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, dün sabah saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

2 KARDEŞ ÖLÜ, ABLALARI SAĞ ÇIKARILDI

Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

ANNE BABANIN CANSIZ BEDENLERİ BU SABAH BULUNDU

Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşıldı. Baba Bilir'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, anne Bilir'in de cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

DOĞUM GÜNÜ NOTU VE FOTOĞRAFI KAHRETTİ

Enkazdan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar ise yürekleri dağladı. Duvara asılı olan notta, "İyi doğdun ortancamız" yazısı ve Nisa'ya ait fotoğraf dikkat çekti.