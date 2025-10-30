Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Gebze'de aynı aileden 4 kişinin can verdiği enkazdan kahreden kare! "İyi ki doğdun ortancamız"

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada anne baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 18 yaşındaki kızları Dilara Bilir ise enkazdan sağ çıkarıldı. Öte yandan enkaz kalıntılarının arasından çıkan "İyi ki doğdun ortancamız" yazılı pasta notu ve 14 yaşındaki Nisa'nın fotoğrafı kahretti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, dün sabah saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

2 KARDEŞ ÖLÜ, ABLALARI SAĞ ÇIKARILDI

Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Gebze'de aynı aileden 4 kişinin can verdiği enkazdan kahreden kare!

ANNE BABANIN CANSIZ BEDENLERİ BU SABAH BULUNDU

Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşıldı. Baba Bilir'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, anne Bilir'in de cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Gebze'de aynı aileden 4 kişinin can verdiği enkazdan kahreden kare!

DOĞUM GÜNÜ NOTU VE FOTOĞRAFI KAHRETTİ

Enkazdan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar ise yürekleri dağladı. Duvara asılı olan notta, "İyi doğdun ortancamız" yazısı ve Nisa'ya ait fotoğraf dikkat çekti.

Gebze'de aynı aileden 4 kişinin can verdiği enkazdan kahreden kare!

Gebze'de aynı aileden 4 kişinin can verdiği enkazdan kahreden kare!

