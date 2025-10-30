Gebze'den kahreden haberler peş peşe geldi! Çöken binada tek kurtulan Dilara oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina yıkıldı. Olay, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde meydana geldi. 3 dubleks daireden oluşan binanın 2012’de yapıldığı ve altında metro inşaatının sürdüğü kaydedildi. Enkaz altında, yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çiftin çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir olduğu belirlendi. Binanın yıkıldığı ihbarı üzerine 480’i arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 627 kişi çalışmalara başladı.

12 BİNA TAHLİYE EDİLDİ!

Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı bölgedeki cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı, olay mahalli ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, alandaki molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı.

ÖNCE MUHAMMET SONRA HAYRUNNİSA...

Zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiren ekipler, dün öğleden sonra kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaştı.

DİLARA 8 SAAT SONRA KURTARILDI

Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız, hastaneye sevk edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Dilara’yı hastanede ziyaret etti. Genç kızın genel durumunun iyi olduğunu belirten Aktaş, “Doktorlarla iletişim kuruyor ve sorulara cevap verebiliyor” dedi.

ACI HABER GECE YARISI GELDİ

Çocukların ardından anne ve babanın kurtarılmasına yoğunlaşan ekipler, kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda açıklık oluşturarak çiftin bulunduğu bölüme girmek için yoğun çaba sarf etti. Dün akşam saatleri ve gece boyunca süren çalışmaların ardından ekipler, yaklaşık 19 saat sonra önce baba Levent, kısa bir süre sonra da anne Emine Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı.

Sedyeyle ambulansa alınan çiftin cenazeleri, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BİNA BİR GÜN ÖNCE KAYMIŞ

Binanın yıkılmadan önceki gün çekilen fotoğraflarda facianın ‘geliyorum’ dediği ortaya çıktı. Zemininde kayma meydana gelen binanın köşe bölümünü kaplayan beyaz renkli dış cephe kaplamasının da yerinden ayrıldığı dikkat çekti. Olay yerine gelen ailenin bir yakını da, binanın kaydığını ailenin bildiğini, gece saatlerinde dışarı çıktıklarını ancak daha sonra yeniden içeri girdiklerini anlattı.

Bölgedeki 9 binanın tedbir maksadıyla tahliye edildiğini bildiren Kocaeli Valisi İlhami Aktaş “Yıkılan binayla ilgili 112’ye, CİMER’e, AFAD’a herhangi bir müracaat söz konusu değil” dedi. Aktaş “Bina bütün resmî belgeleri alınmış, denetimlerden geçmiş bir bina mı?” sorusuna ilişkin, “Evet. O anlamda bir problemi olmayan bir bina” ifadelerini kullandı. Aktaş, çökmenin metro inşaatıyla ilgili olup olmadığına dair bir soruya da “Şu an elimizde herhangi bir somut tespit yok” cevabını verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise binanın çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Binanın alt katındaki eczanenin sahibi Uğur Aydın şöyle konuştu: Önceki gün binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu Ergün Bey’e (müteahhit) anlatıyor. Ergün Bey de hemen gelmiş, kolonları incelemişler, sıkıntı olmadığı tespit edilmiş. Sanırım metro inşaatından dolayı aşağıda cihazlar varmış. Herhangi toprak kayması vs. binaları ölçen bir şeyler varmış. Muhtemelen ya metro ya da zeminde sıvı kaybı dediler. Eğer binadan kaynaklı bir yıkım gerçekleşmiş olsa bina yan yatmaz.

Mahalle sakinlerinden Hasan Durbaba, binanın altından metro geçtiğini belirterek “Metrodan dolayı binalarımıza 2 sene önce işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir yatma, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Balıkesir depreminde binanın hasar aldığı söyleniyor” diye konuştu.