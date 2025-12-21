Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve hamsinin Gürcistan sularına yönelmesiyle Sakarya’da balık tezgahlarının yeni gözdesi 100-150 lira arasındaki fiyatıyla istavrit oldu.

Sakarya’da balık tezgâhlarında hamsinin yerini istavrit aldı. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle hamsinin rotasını Gürcistan sularına çevirmesi, istavrit bolluğunu beraberinde getirirken, uygun fiyatı ve tazeliğiyle istavrit vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 200-250 lira bandında satışa sunulurken, istavrit 100-150 lira arasındaki fiyatıyla sezonun en çok tercih edilen balığı oldu.

"HAMSİ BOLDU, GÜRCİSTAN'A GEÇTİ"

Balıkçı Ramazan İbiş, 1 Eylül'de başlayan sezonda hamsinin başlangıçta bol olduğunu ancak iklim şartları nedeniyle durumun değiştiğini söyledi. İbiş, "Sezonda hamsi boldu ancak palamut az miktarda oldu. 2 aydan beri iklim şartlarının değişmesinden kaynaklı havaların sıcak gitmesine bağlıyoruz işi. Hamsi boldu, Gürcistan'a geçti. Azaldı ve şu an az miktarda geliyor. Bir kısım dondurulmuş hamsi var, bir kısım taze hamsi var. Hamsi şu an tezgahlarda az bulunuyor, iki ay önceki bolluk yok" dedi.

"HAMSİNİN AZALMASI FİYATI ETKİLEMEDİ"

İbiş, hamsinin yokluğunun fiyatını etkilemediğini de belirterek, "Hamsinin azalması fiyatını etkilemedi. Az olmasına rağmen fiyatı 200-250 lira bandında seyrediyor. Dondurulmuş balıklar 100 liraya kadar düşüyor. İstavrit bol ve ucuz olduğu için daha çok rağbet görüyor" diye konuştu.

Tezgahların şu anki hakimi olan istavrit ve uskumrunun yanında hamsinin ilerleyen aylarda tekrar artacağını ifade eden İbiş, "Ocak ve şubat aylarında havaların soğumasıyla sular da soğuyacak. Hamsinin tekrar bollaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Hamsiyi çok sevdiğini ancak yokluğunda yerini istavrite bıraktığını dile getiren Celaleddin Avcı ise, "İstavriti tercih ediyorum, taze ve günlük çıktığı için. 15 gün önce hamsiye epey alışmıştık ve yiyorduk. Hamsiyi de çok seviyoruz ancak şu anda istavrit gündemde, istavriti tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

