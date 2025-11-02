Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gebze'de çöken binanın sırrı çözülüyor: Uzmanlar yerin derinliklerini inceliyor

Gebze'de çöken binanın sırrı çözülüyor: Uzmanlar yerin derinliklerini inceliyor

- Güncelleme:
Gebze&#039;de çöken binanın sırrı çözülüyor: Uzmanlar yerin derinliklerini inceliyor
Gebze, Çökme, Bina, Afet, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın bulunduğu bölgede, uzman ekipler "sismik yansıma" yöntemiyle yerin metrelerce derinliğini inceliyor. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, çökme nedeninin belirlenmesi ve çevredeki binaların güvenliğinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden gelen uzmanlar, özel bir ağırlık düşürme sistemiyle sismik dalgalar oluşturarak ölçüm yapıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde binanın yıkıldığı bölgede, uzman ekipler "sismik yansıma" yöntemini kullanarak ve ağırlık düşürmeyle sismik dalgalar oluşturarak yerin metrelerce derinliğini inceliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesinde, üniversitelerden gelen uzman ekipler, yıkılmanın nedenini belirlemek ve çevredeki binaların güvenliğini değerlendirmek amacıyla jeofizik ölçüm çalışmaları yürütüyor.

Gebze'de çöken binanın sırrı çözülüyor: Uzmanlar yerin derinliklerini inceliyor - 1. Resim

YERİN METRELERCE DERİNLİĞİ İNCELENİYOR

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden gelen uzmanlar, "sismik yansıma" yöntemini kullanarak inceleme yapıyor. Ekipler, özel bir ağırlık düşürme sistemiyle oluşturulan sismik dalgaların ölçümünü gerçekleştirerek yerin metrelerce derinliğini inceliyor.

Gebze'de çöken binanın sırrı çözülüyor: Uzmanlar yerin derinliklerini inceliyor - 2. Resim

GEBZE'DE 7 KATLI BİNA, AİLEYE MEZAR OLMUŞTU

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binada, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. Çalışmalarda Dilara Bilir (18) enkazdan sağ olarak kurtarılırken, baba Levent (44), anne Emine ve çocukları Muhammed Emir (12) ile Hayrunisa Bilir (14) hayatını kaybetmişti.

Gebze'de çöken binanın sırrı çözülüyor: Uzmanlar yerin derinliklerini inceliyor - 3. Resim

Yaşanan elim olayın ardından tedbir amacıyla, yıkılan binanın 300 metre yarıçapındaki tüm binalar incelenirken 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltılmıştı.

