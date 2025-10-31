Gebze’de kabus bitmedi! Çöken binanın yakınında yeni tehlike

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yeniden endişelendiren bir gelişme yaşandı. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KOLONLARDA İNCELEME YAPILIYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Aynı caddede 2 gün önce meydana gelen binanın çökme faciası ise hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde, altında eczane bulunan 7 katlı bina sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüş, enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden yalnızca büyük kız Dilara Bilir kurtulmuştu. Ailenin diğer dört ferdi ise hayatını kaybetmişti..

Yetkililer, yeni tahliye edilen binada incelemelerin sürdüğünü, çevredeki yapıların da güvenlik açısından kontrol edileceğini bildirdi.