Gebze'deki olayda yeni detay kahretti! "2 ay sonra taşınacaklardı"

Gebze'deki olayda yeni detay kahretti! "2 ay sonra taşınacaklardı"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan binada ekipler tarafından incelemeler devam ediyor. Bölgeye gelerek çalışmaları takip eden Bilir ailesinin akrabası Niyazi Turgut'un sözleri ise yürekleri dağladı. Turgut, "Dilara'nın ailesinin öldüğünden haberi yok. Deprem olarak biliyor. Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, 2 gün önce sabah saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

AİLEDEN GERİYE SADECE DİLARA KALDI

Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

Gebze'deki olayda yeni detay kahretti!

DİLARA AMELİYAT OLACAK

Dilara'nın tedbirden yoğun bakım süreci devam ettiği, sağ kolunda parçalı kırık olduğu, ameliyat olacağı ve yüzeysel deri soyukları olduğu bildirildi. Ayrıca Dilara'nın psikologlar eşliğinde tedavisinin sürdüğü de aktarıldı.

"EV ALMIŞLARDI, 2 AY SONRA TAŞINACAKLARDI AMA NASİP OLMADI"

Bilir ailesinin akrabası Niyazi Turgut ise olayın ardından kahreden detayı açıkladı. Turgut "4 kişi toprağa verdik. Bir kişi hastanede. Dilara'nın ailesinin öldüğünden haberi yok. Deprem olarak biliyor galiba. Dilara hafız. Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı" dedi.

