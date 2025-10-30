Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gebze'deki enkazdan tek sağ çıkan Dilara, sesini böyle duyurmuş! Tüyleri diken diken eden anlar

Gebze'deki enkazdan tek sağ çıkan Dilara, sesini böyle duyurmuş! Tüyleri diken diken eden anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında aynı aileden 4 kişi öldü. Feci olayda anne babasını ve 2 kardeşini kaybeden Dilara Bilir'in, enkaz altındaki temas kurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazı altındaki 5 kişilik Bilir ailesinden Dilara Bilir (18) dün saat 15.50 sıralarında bilinci açık şekilde kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

ANNE BABASI VE 2 KARDEŞİ ÖLDÜ

Genç kızın babası Levent Bilir (44), annesi Emine Bilir (37), kardeşleri Hayrunisa (14) ile Muhammed Emir Bilir'in (12) ise cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Gebze'deki enkazdan tek sağ çıkan Dilara, sesini böyle duyurmuş! Tüyleri diken diken eden anlar - 1. Resim

"SESİMİ DUYAN VAR MI?" ÇAĞRISINA CEVAP VERDİ

Çalışmalar sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hassas akustik dinleme cihazlarıyla enkazda dinleme yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir görevli alandaki herkesin durmasını ve sessiz olmasını isteyerek, "Arkadaşlar, 50-100 metre dahi, lütfen yürümeyi keselim. Akustik dinleme yapılacak" uyarısında bulundu.

Gebze'deki enkazdan tek sağ çıkan Dilara, sesini böyle duyurmuş! Tüyleri diken diken eden anlar - 2. Resim

Mutlak sessizliğin sağlanmasının ardından bir kurtarma görevlisi enkaz boşluğuna doğru, "Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yere vur" diye seslendi. Kısa bir süre sonra enkaz altından Dilara Bilir'in sesi duyuldu.

Gebze'deki enkazdan tek sağ çıkan Dilara, sesini böyle duyurmuş! Tüyleri diken diken eden anlar - 3. Resim

Ekiplerin "Bir yere sıkıştın mı?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Dilara'ya, "Düzenli bir şekilde vurmaya devam et. Sakin ol" talimatı verildi. Sesli temasın ardından ekipler, kurtarma çalışmalarını sesin geldiği noktada yoğunlaştırdı.

Gebze'deki enkazdan tek sağ çıkan Dilara, sesini böyle duyurmuş! Tüyleri diken diken eden anlar - 4. Resim

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

