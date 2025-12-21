Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yapan 32 yaşındaki Sezer Ayhan, girdiği dar ve uzun tünelde mahsur kaldı. Saatler süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından Ayhan’ın cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda, define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şahıslardan biri açtıkları tünele girdi.

Dışarıda kalan arkadaşı içerideki Sezer Ayhan (32) isimli arkadaşından uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tünel içerisindeki Ayhan’a ulaşmak için çalışma başlattı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Tünelin uzun ve dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından Ayhan ölü olarak bulundu. İzmir İl Afet Müdürlüğü'nden getirilen temiz hava besleme sistemi ile mahsur kaldığı tünelden ölü olarak çıkarılan Ayhan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

