Gebze'de bina çöktü, gözler metro hattına çevrildi! Yetkililer incelemenin sonucunu açıkladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesinde 29 Ekim sabahı saat 07.30 sularında 7 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan Bilir ailesinden 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir’in cansız bedenlerine yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı. Ailenin büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaralı olarak kurtarıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda, 19'uncu saatte baba Levent Bilir (44) ile anne Bilir’in de cansız bedenleri çıkarıldı. Hayatını kaybeden aile üyeleri, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

METRO HATTI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Facianın ardından kamuoyunda, binanın yakınından geçen metro hattının olaya etkisi olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Yetkililer tarafından yapılan incelemede, hattın iç kısmının görüntülendiği, ancak herhangi bir yapısal hasar, kayma veya su sızıntısına rastlanmadığı açıklandı.

Olayla ilgili teknik incelemeler ve soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.