Haberler > Gündem > Kocaeli'de enkaz altında can veren Bilir ailesine acı veda: Cenazenin ön safında 'onlar' vardı...

Kocaeli'de enkaz altında can veren Bilir ailesine acı veda: Cenazenin ön safında 'onlar' vardı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;de enkaz altında can veren Bilir ailesine acı veda: Cenazenin ön safında &#039;onlar&#039; vardı...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'de, çöken 7 katlı binanın enkazında hayatını kaybeden Emine ve Levent Bilir çifti ile çocukları Hayrunnisa Nur ve Muhammet Emir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 12 yaşındaki Emir’in okul arkadaşları cenazede ön safta yer aldı. Cenazeye, siyasiler ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı bina Bilir ailesine mezar oldu. Dün sabah saatlerinde yaşanan faciada cansız bedenleri çıkarılan Levent (43), Emine (37), Hayrunnisa Nur (14) ve Muhammet Emir Bilir'in (12) cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak yıkımın yaşandığı bölgede kurulan taziye çadırına getirildi.

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenazeler, Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne götürüldü.

Kocaeli'de enkaz altında can veren Bilir ailesine acı veda: Cenazenin ön safında 'onlar' vardı... - 1. Resim

12 YAŞINDAKİ EMİR'İN ARKADAŞLARI ÖN SAFTA...

Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı öncesi Gebze Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Muhammet Emir'in sınıf arkadaşları, ön safa alındı.

Anne ve baba ile 2 çocuğun cenazeleri, ikindi vakti İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Emine Bilir'in Mustafa Paşa Kız Kur'an Kursunda geçici ücretli öğreticilik yaptığı, aynı zamanda hafız olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de enkaz altında can veren Bilir ailesine acı veda: Cenazenin ön safında 'onlar' vardı... - 2. Resim

CENAZEYE MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

Cenaze törenine, Bilir ailesinin yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'de enkaz altında can veren Bilir ailesine acı veda: Cenazenin ön safında 'onlar' vardı... - 3. Resim

Kocaeli'de enkaz altında can veren Bilir ailesine acı veda: Cenazenin ön safında 'onlar' vardı... - 4. Resim

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı dün saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Kocaeli'de enkaz altında can veren Bilir ailesine acı veda: Cenazenin ön safında 'onlar' vardı... - 5. Resim

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cansız bedenlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir çiftinin cenazelerini enkazdan çıkarmıştı.

Al Ahli - Al Riyadh maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak
