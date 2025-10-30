Gebze'de çöken binada son durum ne, enkaz altındakiler çıkarıldı mı?

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Dün sabah saatlerinde yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Çökmenin ardından 5 kişilik Bilir ailesinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNADA SON DURUM NE?

Olayın ardından bölgeye 900'ü aşkın personel sevk edildi. 161 kurtarma aracı, altı arama köpeği ve enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla yoğun bir çalışma yürütüldü. Yaklaşık 19 saat süren arama kurtarma operasyonu sonucunda enkaz altındaki tüm kişilere ulaşıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, çalışmaların tamamlandığını, enkaz kaldırma ve adli sürecin başlatıldığını açıkladı.

Valilik, olayın ardından çevredeki 12 binanın tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tesislerinde 9 aile misafir edilirken, bazı vatandaşlar yakınlarının evlerine yerleştirildi. Bölge güvenlik şeridiyle çevrilerek incelemeler başlatıldı.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNA ENKAZ ALTINDAKİLER ÇIKARILDI MI?

Enkaz altında kalan Bilir ailesinden 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlardan alınan bilgiye göre, Dilara Bilir’in genel sağlık durumu iyi ve bilinci açık. Ancak ailesinden dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları sırasında önce 12 yaşındaki Muhammed Emir, ardından 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir bulundu. Akşam saatlerinde ise anne Emine Bilir ve baba Levent Bilir’in cenazeleri çıkarıldı.

KOCAELİ'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı. Binanın çökme nedeni henüz kesinleşmedi. Yapılan çalışmalar sonrası ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Çökmede aynı aileden dört kişi hayatını kaybetti. Enkazdan sağ çıkarılan tek kişi 18 yaşındaki Dilara Bilir oldu. Enkazdan çıkarılan cenazeler, otopsi işlemleri için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri aile yakınları tarafından teşhis edildi.

ENKAZ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI MI?

Yetkililer, 19 saat süren arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.