Yolsuzluk ve zimmet iddialarıyla gündemde olan Fransız Kültür Bakanı Rachida Dati’nin evi, bakanlık ofisi ve Paris’teki belediye binası polis tarafından basıldı.

Fransız polisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında Kültür Bakanı Rachida Dati’nin Paris’teki evine baskın düzenledi. Aynı dosya çerçevesinde Kültür Bakanlığı binasında ve Dati’nin belediye başkanı olarak görev yaptığı Paris’in 7. bölgesindeki belediye binasında da arama yapıldı.

Yolsuzluk ve zimmet iddialarıyla gündemde olan Fransız Kültür Bakanı Rachida Dati’nin evi, bakanlık ofisi ve Paris’teki belediye binası polis tarafından basıldı.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE 300 BİN AVRO İDDİASI

Ulusal Mali Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, Dati’nin 2010-2011 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olduğu döneme odaklanıyor.

Dosyada, Dati’nin enerji şirketi GDF Suez ile bağlantılı olarak yaklaşık 300 bin avro tutarında ödemeyi gizlice alıp almadığı ve bu geliri resmi beyanlara yansıtıp yansıtmadığı iddiası var.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA 24 saat geçmeden Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti

Ödemelerin STC Partners aracılığıyla iki ayrı işlem halinde yapıldığı bilgisi dosyada yer aldı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Fransız Kültür Bakanı Rachida Dati’nin evi basıldı

BAKANLIK, BELEDİYE VE EV AYNI GÜN ARANDI

Savcılığın verdiği bilgilere göre, 14 Ekim’de başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 18 Aralık’ta eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.

Yolsuzluk, nüfuz ticareti, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi ve gizleme suçlamaları dosyanın ana başlıkları arasında bulunuyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Fransız Kültür Bakanı Rachida Dati’nin evi basıldı

LÜKS MÜCEVHERLER VE MİLYONLUK MAL VARLIĞI DOSYADA

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Dati’nin 2024 varlık beyanında gayrimenkul, tasarruf ve hayat sigortası dahil yaklaşık 5,6 milyon avroluk mal varlığı bulunuyor.

Savcılar ayrıca beyan edilmediği öne sürülen lüks mücevher ve saatlerle ilgili iddiaları da mercek altına aldı.

Bakanlık görevine başladığı dönemde Rachida Dati’nin bazı değerli mücevher ve saatleri yetkili mercilere bildirmediği iddiası da soruşturma dosyasında yer aldı.

CARLOS GHOSN BAĞLANTISI YENİDEN GÜNDEMDE

Rachida Dati hakkında daha önce de Renault-Nissan grubuyla bağlantılı danışmanlık ücretleri nedeniyle açılan ayrı bir dava bulunuyor. Bu dosyada, eski Renault CEO’su Carlos Ghosn ile birlikte yargılanması bekleniyor.

Yaklaşık 900 bin avroluk danışmanlık ücreti iddiası, son baskınlarla birlikte yeniden Fransa gündeminin üst sıralarına taşındı.

DATİ SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Rachida Dati, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Avukatları, polis baskınlarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Dati, Avrupa Parlamentosu’nda 2009-2019 yılları arasında merkez sağ Cumhuriyetçiler adına görev yapmıştı. Şu anda ise Paris belediye başkanlığı için güçlü adaylardan biri.

SEÇİM SÜRECİNE 90 GÜN KALA DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Aramaların, Paris belediye seçimlerine yaklaşık 90 gün kala yapılması Fransa’da tartışmaları beraberinde getirdi.

Ulusal Mali Savcılık geçmişte de seçim dönemlerine denk gelen soruşturmalarla gündeme gelmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası