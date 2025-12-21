Yolsuzluk soruşturması kapsamında Fransız Kültür Bakanı Rachida Dati’nin evi basıldı
Yolsuzluk ve zimmet iddialarıyla gündemde olan Fransız Kültür Bakanı Rachida Dati’nin evi, bakanlık ofisi ve Paris’teki belediye binası polis tarafından basıldı.
- Fransız Kültür Bakanı Rachida Dati'nin evi, bakanlık ve belediye binaları, yolsuzluk soruşturması kapsamında polis tarafından arandı.
- Soruşturma, Dati'nin 2010-2011 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi iken GDF Suez'den aldığı iddia edilen yaklaşık 300 bin avroluk gizli ödemeler üzerine odaklanıyor.
- Aktif/pasif yolsuzluk, nüfuz ticareti ve kamu fonlarının zimmete geçirilmesi ana suçlamalar arasında olup, beyan edilmemiş lüks mücevherler de inceleniyor.
- Dati tüm suçlamaları reddederken, arama, Dati'nin güçlü aday olduğu Paris belediye seçimlerine yaklaşık 90 gün kala gerçekleşti.
- Bakan hakkında daha önce de eski Renault CEO'su Carlos Ghosn ile bağlantılı danışmanlık ücretleri nedeniyle ayrı bir dava bulunuyor.
Fransız polisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında Kültür Bakanı Rachida Dati’nin Paris’teki evine baskın düzenledi. Aynı dosya çerçevesinde Kültür Bakanlığı binasında ve Dati’nin belediye başkanı olarak görev yaptığı Paris’in 7. bölgesindeki belediye binasında da arama yapıldı.
SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE 300 BİN AVRO İDDİASI
Ulusal Mali Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, Dati’nin 2010-2011 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olduğu döneme odaklanıyor.
Dosyada, Dati’nin enerji şirketi GDF Suez ile bağlantılı olarak yaklaşık 300 bin avro tutarında ödemeyi gizlice alıp almadığı ve bu geliri resmi beyanlara yansıtıp yansıtmadığı iddiası var.
24 saat geçmeden Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
Ödemelerin STC Partners aracılığıyla iki ayrı işlem halinde yapıldığı bilgisi dosyada yer aldı.
BAKANLIK, BELEDİYE VE EV AYNI GÜN ARANDI
Savcılığın verdiği bilgilere göre, 14 Ekim’de başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 18 Aralık’ta eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.
Yolsuzluk, nüfuz ticareti, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi ve gizleme suçlamaları dosyanın ana başlıkları arasında bulunuyor.
LÜKS MÜCEVHERLER VE MİLYONLUK MAL VARLIĞI DOSYADA
Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Dati’nin 2024 varlık beyanında gayrimenkul, tasarruf ve hayat sigortası dahil yaklaşık 5,6 milyon avroluk mal varlığı bulunuyor.
Savcılar ayrıca beyan edilmediği öne sürülen lüks mücevher ve saatlerle ilgili iddiaları da mercek altına aldı.
Bakanlık görevine başladığı dönemde Rachida Dati’nin bazı değerli mücevher ve saatleri yetkili mercilere bildirmediği iddiası da soruşturma dosyasında yer aldı.
CARLOS GHOSN BAĞLANTISI YENİDEN GÜNDEMDE
Rachida Dati hakkında daha önce de Renault-Nissan grubuyla bağlantılı danışmanlık ücretleri nedeniyle açılan ayrı bir dava bulunuyor. Bu dosyada, eski Renault CEO’su Carlos Ghosn ile birlikte yargılanması bekleniyor.
Yaklaşık 900 bin avroluk danışmanlık ücreti iddiası, son baskınlarla birlikte yeniden Fransa gündeminin üst sıralarına taşındı.
DATİ SUÇLAMALARI REDDEDİYOR
Rachida Dati, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
Avukatları, polis baskınlarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Dati, Avrupa Parlamentosu’nda 2009-2019 yılları arasında merkez sağ Cumhuriyetçiler adına görev yapmıştı. Şu anda ise Paris belediye başkanlığı için güçlü adaylardan biri.
SEÇİM SÜRECİNE 90 GÜN KALA DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
Aramaların, Paris belediye seçimlerine yaklaşık 90 gün kala yapılması Fransa’da tartışmaları beraberinde getirdi.
Ulusal Mali Savcılık geçmişte de seçim dönemlerine denk gelen soruşturmalarla gündeme gelmişti.