24 saat geçmeden Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti

Fransa’da yeni kurulan hükümet bir günde çöktü. Başbakan Sébastien Lecornu, kabinesini açıklamasının ardından sadece birkaç saat içinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu. Macron, halef belirlenmeden istifayı kabul etti.

YENİ HÜKÜMET İLAN EDİLDİ, SAATLER İÇİNDE DAĞILDI

Başbakan Lecornu, François Bayrou’nun düşüşünün ardından göreve gelmiş, ancak kurduğu kabine hem sağ hem sol cenah tarafından ağır şekilde eleştirilmişti. İçişleri Bakanlığı yerine Silahlı Kuvvetler Bakanı olarak atanan Bruno Le Maire, hükümetin meşruiyetini tartışmalı hale getirdi.

Muhalefet partileri, aynı isimlerin koltuklara yeniden oturtulmasını “demokrasinin inkârı” olarak nitelendirdi. 18 bakanın 12’sinin daha önceki kabinede görev alması, "değişim vaadinin koca bir yalandan ibaret olduğu" yorumlarına yol açtı.

Fransa'da Sebastien Lecornu, meclise ayak basmadan istifasını sunan ilk başbakan olarak tarihe geçti.

France Insoumise (Boyun Eğmeyen Fransa) lideri Mélenchon, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Lecornu’nun istifasının ardından, Emmanuel Macron’un görevden alınması için 104 milletvekilinin imzaladığı önergenin derhal gözden geçirilmesini talep ediyoruz.”.

Yeni kabine değişikliğinin üzerinden 24 saat bile geçmeden Başbakan Sabastien Lecornu istifa etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, henüz bir halef belirlenmeden istifayı kabul etti. Böylece Fransa'da hükümet fiilen çöktü.

MACRON'UN KRİZİ YÖNETEMEDİĞİ TEPKİLERİ ARTIYOR

Kabinenin açıklanmasından saatler sonra, Cumhuriyetçi Parti lideri Bruno Retailleau ve birçok sağcı isim, hükümetteki dağılıma karşı çıktı. Retailleau, "Haberdar edilmeden hükümete alınan bakanlarla çalışamayız" dedi.

Xavier Bertrand ise Macron’a açık çağrıda bulundu:

"Bu hükümette yer alamayız. Bu karmaşa sona ermeli. Cumhurbaşkanı'na durmasını söylemeliyiz."

MUHALEFET GENSORU SİNYALİ VERDİ Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, gensoru önergesi hazırlığında olduklarını duyurdu. 2023 emeklilik reformunun iptali için Aralık’a kadar süresi kalan muhalefet, Lecornu hükümetinin “zaten çöktüğünü” belirterek oy kullanmaya hazır olduklarını bildirdi. Jean-Luc Mélenchon, Lecornu kabinesi için alaycı bir açıklama yaptı:"Tüm bunlar bunun için mi?" Marine Le Pen ise "Fransa'yı iflasa götüren bu isimlerle aynı hükümette olmak utanç verici" dedi.

AYNI YÜZLER, YENİ KOLTUKLAR

Yeni kabinede şu isimler dikkat çekti:

Elisabeth Borne – Milli Eğitim, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı

Manuel Valls – Denizaşırı Bölgeler Bakanı

Gérald Darmanin – Adalet Bakanı

Catherine Vautrin – Çalışma ve Aile Bakanı

Rachida Dati – Kültür Bakanı

Fransız basını, “Bruno Le Maire sürprizi”, “Retailleau çatışması” ve “aynı bakanların geri dönmesi” başlıklarıyla hükümetin daha doğmadan bittiğini yazdı.

FRANSA'DA NE OLACAK?

Gözler şimdi Elysee Sarayı'nda. Macron'un yeni bir başbakan atayıp atamayacağı, Ulusal Meclis'teki dengeyi sağlayıp sağlayamayacağı büyük soru işareti. Ülke genelinde erken seçim çağrıları yeniden yükseliyor.

SİYASAL BELİRSİZLİK YATIRIMCIYI KAÇIRDI

Yeni kabinenin yalnızca saatler içinde dağılması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hâlâ yeni bir başbakan belirlememiş olması, piyasalarda "istikrarsızlık" endişesini tetikledi.

Yatırımcılar, Fransa'da erken seçim veya uzun sürecek bir siyasi kriz ihtimalini fiyatlamaya başladı. CAC 40’ta özellikle büyük Fransız bankaları, enerji şirketleri ve otomotiv devleri sert düşüş yaşadı. BNP Paribas, Renault, TotalEnergies gibi hisselerde kayıplar dikkat çekti. Endeksin gün içi dalgalanması, 2023’ten bu yana en sert siyasi kaynaklı düşüş olarak kayda geçti.

