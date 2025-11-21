Tayland'da düzenlenen 74. Miss Universe (Kainat Güzeli ) yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, final gecesinde ilk 30'a giremeyerek yarışmaya veda etti. Elde edilen bu sonuç, sosyal medyada büyük tartışmaya yol açtı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 21 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, yarışma sonrası "'Çok çabaladık, çok emek verdik o yüzden bu videoyu özellikle çekmek istedim. Türkiye'de görüşürüz. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Elimden gelen yaptım. Verdiğiniz emekler için hakkınızı helal edin'' paylaşımıyla gündeme geldi.

Ceren Arslan kimdir? Miss Universede ilk 30a girememiyle tartışmanın odağı oldu

CEREN ARSLAN KİMDİR?

Ceren Arslan 1999 yılında İstanbul doğdu. Şu anda 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Ceren Arslan yurt dışında da eğitim gördü.

Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programına katılmıştır. İngilizce ve Fransızca gibi birçok dili akıcı bir şekilde konuşmaktadır. Ceren Arslan, Çerkes-Türk bir aileye mensuptur.

CEREN ARSLAN NE İŞ YAPIYOR?

Ceren Arslan profesyonel olarak modellik yapmaktadır. Ayrıca çevirmenlik ve dansla da ilgisi bulunmaktadır.

"Model of Turkey" yarışmasında Photomodel kategorisini kazandı. Arslan, 2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak Türkiyeyi Tayland'da temsil etmiştir.

