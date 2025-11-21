Tayland'da düzenlenen 2025 Miss Universe (Kainat Güzeli) Yarışması'nın final gecesi sona erdi. Prestijli tacın sahibi belli oldu. Gözler, Miss Universe birincisi Fatima Bosch'a çevrildi.

Miss Universe birincisi Fatima Bosch oldu. Meksika'yı uluslararası arenada temsil eden Fatima Bosch Fernández, model, tasarımcı ve sosyal sorumluluk elçisi olarak bilinmektedir.

FATİMA BOSCH KİMDİR?

Fatima Bosch, 19 Mayıs 2000 yılında Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Santiago de Teapa kentinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

Babası Bernardo Bosch Hernández, annesi ise Vanessa Fernández Balboa'dır.

Meksika'nın Tabasco eyaletinden seçilen ilk Miss Universe Meksika unvanlı güzeli olarak gündeme damga vurdu.

Fatima Bosch, eğitim hayatı süresince moda tasarımı alanında uzman bir isimdir. Moda tasarımı eğitimine Universidad Iberoamericana'da başladı. Ardından İtalya'nın Milano kentindeki NABA'da ve ABD'de Vermont'un Lyndon Institute kurumunda sürdürdü.

FATİMA BOSCH HASTALIĞI NE?

2025 Miss Universe birincisi Fatima Bosch, Çocukluk yıllarında disleksi ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile mücadele etti.

Disleksi hastalığı, okuma, yazma ve dil becerilerini etkileyen nörolojik bir öğrenme farklılığı olarak tanımlanır.

