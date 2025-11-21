Avrupa Birliği savunma planlarında yaşanan tıkanma, Baltık cephesinden gelen dikkat çekici bir çıkışla yeni bir boyuta geçti. Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Avrupa’nın mevcut tehditlere karşı inandırıcı bir cevap verebilmesi için Türkiye’nin sistemin mihenk taşı haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Budrys, “Gerçekçi olalım; savunma üretiminden caydırıcılığa kadar Ankara’nın desteğine ihtiyaç duyuyoruz” diyerek Yunanistan ve GKRY’nin engellediği AB savunma programlarının artık Türkiye’siz ilerleyemeyeceğini ifade etti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Avrupa Birliği’nin güvenlik alanında karşı karşıya olduğu tehditlere inandırıcı cevap verebilmesi için Türkiye dahil NATO müttefikleriyle daha yakın işbirliği kurulması gerektiğini açıkladı.

Budrys, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"Savunma sanayimizin kapasitesi talebi karşılamıyor. İngiltere, Norveç ve Türkiye ile işbirliğini artırmamız gerekiyor."

Ukrayna savaşının gölgesinde savunma harcamalarını hızla büyüten Litvanya, 2025’te GSYİH’sının yüzde 5,4’ünü savunmaya ayıracak.

Budrys’e göre Avrupa’nın karşı karşıya olduğu tablo, yalnızca bütçe artırılarak çözülebilecek bir mesele değil; tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, savunma üretiminin hızlandırılması ve özellikle Türkiye gibi kritik müttefiklerle entegrasyonun genişletilmesi gerekiyor.

Askeri gemi, SİHA ve kara araçları haricinde BLITZ Teknoloji’nin Polonya’ya sattığı GIMBAL ya da MKE’nin Kosova için ürettiği piyade tüfekleri de öne çıkıyor. Repkon, 155 milimetre patlayıcı dolum tesisi için Almanya'da bir firma ile "yüksek hacimli" sözleşme imzaladı. Avrupa'dan en fazla talep, İHA'lar, akıllı füzeler, kara araçları, silah kuleleri, askeri gemiler, uçak ve helikopter yapısalları ile radar ve simülatörlere gelmiş durumda.

SAFE PROGRAMI: ANKARA İÇİN KAPI AÇIK, ATİNA VE GKRY ENGEL ÇIKARDI

AB’nin 150 milyar avroluk Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) programı, ortak savunma tedariklerinin hızlandırılmasını hedefliyor. Türkiye, bu programa dahil olmak istediğini daha önce bildirmiş ve Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkeler bu katılımı desteklemişti. Ancak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi itiraz ederek süreci kilitledi.

Budrys ise bu itirazlara karşı net bir tutum sergiledi:

"Türkiye bir müttefik. Savunma planlamamızın dışında kalan biri değil. Gerekirse birlikte nasıl savaşacağımızı planlıyoruz."

BALTIK UZMANLARINDAN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ: HAVA GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİ

Litvanya ve Polonya’dan uzmanlar, Türkiye’nin Baltık güvenliğindeki rolünü öne çıkarmaya devam ediyor.

Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang:

"Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerleme inanılmaz. Gelecekte işbirliğimizi derinleştirmek için sağlam bir zemin var."

Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Karol Wasilewski ise Türkiye’nin Litvanya, Romanya ve Polonya’ya sağladığı askeri desteğe dikkat çekti:

"Türkiye’nin bölgeye gönderdiği destek, Baltık güvenliğine verdiği önemi gösteriyor."

Budrys de Türkiye’nin NATO’nun doğu kanadına yaptığı katkıyı şu sözlerle anlattı:

"Türkiye’nin AWACS uçağını Baltık bölgesine göndermesi caydırıcılığı güçlendirdi. Türk uçağı görevdeyken insansız hava aracı olayları belirgin şekilde azaldı."

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası