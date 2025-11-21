İstanbul Havalimanı, 10-16 Kasım tarihleri arasında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Günlük ortalama 1468 uçuş gerçekleştirildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 10-16 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı. Rapora göre

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1468 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1301 uçuşla Londra Heathrow, 1289 uçuşla Amsterdam, 1250 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1215 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

SABİHA GÖKÇEN 10. SIRADA



İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 736 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10'uncu havalimanı oldu.

