Anadolu Ajansı (AA)
TİGEM 5 bin 150 küçükbaş hayvan satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 5 bin 150 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 4 bin 250 erkek ve 800 dişi kuzu ile 100 dişi toklu koyun olmak üzere 5 bin 150 Anadolu Merinosu cinsi küçükbaş hayvan, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.
İhale, açık artırma usulüyle 2 Aralık'ta saat 14.00'te işletmenin idare binasında yapılacak.
İhale dokümanı "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.
