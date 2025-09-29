Fransa Başbakanı Lecornu hakkında sahte diploma iddiası: Suç duyurusunda bulunuldu

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hakkında, kamu hukuku alanında tamamlanmamış bir yüksek lisans diplomasını beyan ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Adalet Divanı’na suç duyurusunda bulunuldu.

SENDİKADAN SUÇLAMA

Eğitim Bakanlığı Kamu Temsilcileri Ulusal Sendikası (SNAPEN) Başkanı Gerard Lenfant, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lecornu’nun “tamamlamadığı iddia edilen bir diplomanın sahibi olduğunu öne sürdüğü” gerekçesiyle şikayet edildiğini duyurdu.

MEDİAPART'IN ARAŞTIRMASI

19 Eylül’de Mediapart gazetesi, Lecornu’nun 2016’dan itibaren Savunma Bakanlığı web sitesi, LinkedIn ve üniversite konferans biyografisinde “iki yıllık yüksek lisans diplomasına sahip olduğunu” belirttiğini, ancak bunun gerçeği yansıtmadığını yazmıştı.

BAŞBAKAN'DAN SAVUNMA

Cuma günü Le Parisien’e konuşan Lecornu, suçlamaları reddetti. “Hukuk diplomamı tamamladım, yani Yüksek Lisans 1’i bitirdim. Bu uydurma tartışmada toplumsal bir aşağılama seziyorum” ifadelerini kullandı.