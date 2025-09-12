Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'Sahte diploma' davasında ara karar! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava 20 Ekim'e ertelendi

'Sahte diploma' davasında ara karar! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava 20 Ekim'e ertelendi

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
&#039;Sahte diploma&#039; davasında ara karar! Ekrem İmamoğlu&#039;nun yargılandığı dava 20 Ekim&#039;e ertelendi
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'sahte diploma' davasında ara karar çıktı. Dava 20 Ekim'e ertelendi. Söz konusu tarihteki duruşma Silivri Cezaevi'nin salonunda görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında ara karar açıklandı.

'Sahte diploma' davasında ara karar! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava 20 Ekim'e ertelendi - 1. Resim

8 YIL 9 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

AVUKATLARI SAVUNMA YAPTI

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasına bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlandı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu ve avukatları savunma yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ardından hakim ara karar açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

'Sahte diploma' davasında ara karar! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava 20 Ekim'e ertelendi - 2. Resim

DAVA 20 EKİM'E ERTELENDİ

Ara kararda, diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul 5. idare Mahkemesi'ne kararın iptali için açtığı dava dosyasının istenmesine hükmedildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 20 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

İstanbul'da minibüs indi-bindi ücreti kaç lira oldu? 2025 Eylül zamlı dolmuş kısa mesafe ücretiAltın 5.000 TL’ye dayandı, yatırımcılar “Almalı mı, satmalı mı?”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İBB Meclisi onayladı! Yediemin otopark ücretlerine büyük zam - GündemYediemin otopark ücretlerine büyük zamİzmir karakol saldırısında yeni gelişme! 9 şüpheli tutuklandı - Gündemİzmir karakol saldırısında yeni gelişme! 9 şüpheli tutuklandıKrom madeninde göçük! 2 işçi mahsur kaldı - GündemKrom madeninde göçük! 2 işçi mahsur kaldıKısa sürede büyük atılım! 'Yarısı Bizden' İstanbul'da 73 bin konutu dönüştürdü - Gündem'Yarısı Bizden' İstanbul'da 73 bin konutu dönüştürdüMarmaray Yenikapı durağında intihar! Resmi açıklama geldi - GündemMarmaray'da intihar! Resmi açıklama geldiCemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! 2 kişi hastanelik oldu - GündemCemal Reşit Rey'de yangın! 2 kişi hastanelik oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...