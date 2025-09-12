'Sahte diploma' davasında ara karar! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava 20 Ekim'e ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında ara karar açıklandı.

8 YIL 9 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

AVUKATLARI SAVUNMA YAPTI

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasına bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlandı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu ve avukatları savunma yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ardından hakim ara karar açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

DAVA 20 EKİM'E ERTELENDİ

Ara kararda, diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul 5. idare Mahkemesi'ne kararın iptali için açtığı dava dosyasının istenmesine hükmedildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 20 Ekim 2025 tarihine ertelendi.