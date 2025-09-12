İmamoğlu hakim karşısında! 'Diploma davasında' 8 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasıyla ilgili davada bugün ilk kez hakim karşısında çıktı.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu’nun yargılanmasına bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlandı.

ÖZEL DE DURUŞMA SALONUNDA

Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda bulunan 1 No’lu salonda görülen duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediyelerin başkanları, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda izleyici katıldı.

İMAMOĞLU SALONA GİRDİ

Halk TV'nin haberine göre; CHP lideri Özgür Özel, duruşma salonuna girdiği esnada kalabalık tarafından alkışlarla karşıladı. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yumruğunu havaya kaldırarak salona girdiği ve 'Mücadeleye devam' diyerek salona seslendi.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Duruşmada öncelikle İmamoğlu'nun kimlik tespiti yapıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğunu söyleyen İmamoğlu, tahsil durumu sorusuna ise "yüksek lisans" cevabını verdi.

Sabıkası olmadığını belirten İmamoğlu, aylık gelirinin 220 bin TL olduğunu söyledi.