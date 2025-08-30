Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Canlı yayında bomba kulis! Veli Ağbaba isim verdi: İmamoğlu'ndan sonra en güçlü adayımız o!

Canlı yayında bomba kulis! Veli Ağbaba isim verdi: İmamoğlu'ndan sonra en güçlü adayımız o!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP, Ekrem İmamoğlu, Adaylık, Veli Ağbaba, Mansur Yavaş, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla cumhurbaşkanı adaylığı bilmecesi sürüyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'li vekil Veli Ağbaba'nın İmamoğlu'nun olmadığı denklemde adaylık için en güçlü gördüğü ismi açıkladı. İşte detaylar.

İBB Başkanlığı görevindeyken rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylığını koyamaması halinde CHP içinde hesaplar karışıyor.

Kulislerde birçok adayı ismi anılırken İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde cezaevinden yaptığı açıklamada, kendi aday olamadığı taktirde çıkarılan adayı destekleyeceğini söylemişti.

"EN GÜÇLÜ ADAY YAVAŞ"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, dün akşam yayınlanan Medya Kritik programında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile konuştuğunu belirten Atik, Ağbaba'nın; "İmamoğlu aday olamazsa en güçlü aday Mansur Yavaş" dediğini söyledi. Atik, "Veli Ağbaba CHP’nin içerisinden Mansur Yavaş hakkında ilk kez bu kadar net konuşan isim oldu" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında bomba kulis! Veli Ağbaba isim verdi: İmamoğlu'ndan sonra en güçlü adayımız o! - 1. Resim

"MİTİNGLERİN ETKİSİ OLDU"

Ağbaba'nın ayrıca CHP'nin oylarının arttığını söylediği; "Mitingler sayesinde yolsuzluk algısı partiye yapışmadı. Mitingler çok etkili ve parti tabanını birleştirdi" dediği ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ünlü fenomen ve ailesinin acı sonu! Kamyonette ölü bulundular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de dikkat çeken mesaj: 100 yıl sonra da sinsi hesaplar peşindeler - Gündem"100 yıl sonra da boş durmuyorlar"Gizli hazineyi fark etmedi, eski eşyalarla birlikte altınlar da gitti - GündemSürpriz yapayım derken serveti çöpe attıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajıDefne Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni ortaya çıktı! Sosyeteyi sarsan vefatta yeni detay… - GündemÖlüm nedeni ortaya çıktı!Mezarlar tahrip edildi, ekipler harekete geçti! Altından bambaşka bir gerçek çıktı - GündemAltından bambaşka bir gerçek çıktıDelege seçimlerinde Ankara krizi! Kendisini "Elif" olarak tanıtıp İmamoğlu'na çalışmış - GündemKendisini "Elif" olarak tanıtıp oy istemiş!
Sonraki Haber Yükleniyor...