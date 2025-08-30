Canlı yayında bomba kulis! Veli Ağbaba isim verdi: İmamoğlu'ndan sonra en güçlü adayımız o!

İBB Başkanlığı görevindeyken rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylığını koyamaması halinde CHP içinde hesaplar karışıyor.

Kulislerde birçok adayı ismi anılırken İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde cezaevinden yaptığı açıklamada, kendi aday olamadığı taktirde çıkarılan adayı destekleyeceğini söylemişti.

"EN GÜÇLÜ ADAY YAVAŞ"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, dün akşam yayınlanan Medya Kritik programında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile konuştuğunu belirten Atik, Ağbaba'nın; "İmamoğlu aday olamazsa en güçlü aday Mansur Yavaş" dediğini söyledi. Atik, "Veli Ağbaba CHP’nin içerisinden Mansur Yavaş hakkında ilk kez bu kadar net konuşan isim oldu" ifadelerini kullandı.

"MİTİNGLERİN ETKİSİ OLDU"

Ağbaba'nın ayrıca CHP'nin oylarının arttığını söylediği; "Mitingler sayesinde yolsuzluk algısı partiye yapışmadı. Mitingler çok etkili ve parti tabanını birleştirdi" dediği ifade edildi.