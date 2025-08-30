Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Delege seçimlerinde Ankara krizi! Kendisini "Elif" olarak tanıtıp İmamoğlu'na çalışmış

Delege seçimlerinde Ankara krizi! Kendisini "Elif" olarak tanıtıp İmamoğlu'na çalışmış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Delege seçimlerinde Ankara krizi! Kendisini &quot;Elif&quot; olarak tanıtıp İmamoğlu&#039;na çalışmış
CHP, Ankara, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Mavi Liste, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'de delege seçimlerinde kriz yaşanıyor. Ankara'da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin kendilerini telefonda "Elif" olarak tanıtıp mavi listeye oy istedikleri öne sürüldü. Şahısların Mansur Yavaş'a yakın beyaz liste üzerinden tehditler savurduğu öğrenildi.

Şaibeli kurultay davası süreci devam ederken CHP, 39. Olağan Kurultay sürecini ve delege seçimlerini 13 Ağustos’ta başlatmıştı.

İMAMOĞLU'NUN DESTEKLEDİĞİ LİSTEYE OY İSTEDİ

İl kongrelerinin 5 Ekim’de başlaması beklenirken delege seçimleri epey olaylı geçiyor. Sabah'ın haberine göre Ankara'da kendini "Elif" olarak tanıtan bir kişi, delegeleri aradı. Bu kişi telefonda, Mavi liste adına aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini öne sürerek "Mavi listeye oy verin" dedi.

Delege seçimlerinde Ankara krizi! Kendisini

YAVAŞ'IN LİSTESİNİ KÖTÜLEDİLER

Bununla da yetinmeyen şahıs, beyaz listenin Mansur Yavaş'la çalıştığını söyleyip; "Bunu söylemekten çekinmiyoruz, işten çıkarılan arkadaşlarımız da oldu. Araştırabilirsiniz, internette de her yerde var. Mavi listeye oy vermeniz gerçekten iyi olur" ifadelerini kullandı.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın radarları çöktü! Hava sahasında alarmEzgi Şenler ile Ömer Gürgen evlendi! İşte düğünden fotoğraflar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TBMM'de dikkat çeken görüntüler! Bahçeli ve Davutoğlu sohbet etti - GündemTBMM'de dikkat çeken sohbetİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı - Gündemİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldıDosyayı karartmak istemişler! Leyla’yı arayan AFAD üyelerine rüşvet soruşturması - GündemLeyla’yı arayan AFAD üyelerine rüşvet soruşturması!837 kişiyi üniversiteli yaptı! YÖK'ü dava etti baraj puanını değiştirtti - GündemYÖK'ü dava etti baraj puanını değiştirtti!İsrail’in üyelikleri askıya alınsın! Meclis, Filistin için olağanüstü toplandı - GündemMeclis, Filistin için olağanüstü toplandı!Resmi Gazete’de Yayımlandı: TBMM’den İsrail’e net mesaj - GündemResmi Gazete’de Yayımlandı: TBMM’den İsrail’e net mesaj
Sonraki Haber Yükleniyor...