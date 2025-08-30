Delege seçimlerinde Ankara krizi! Kendisini "Elif" olarak tanıtıp İmamoğlu'na çalışmış
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
CHP'de delege seçimlerinde kriz yaşanıyor. Ankara'da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin kendilerini telefonda "Elif" olarak tanıtıp mavi listeye oy istedikleri öne sürüldü. Şahısların Mansur Yavaş'a yakın beyaz liste üzerinden tehditler savurduğu öğrenildi.
Şaibeli kurultay davası süreci devam ederken CHP, 39. Olağan Kurultay sürecini ve delege seçimlerini 13 Ağustos’ta başlatmıştı.
İMAMOĞLU'NUN DESTEKLEDİĞİ LİSTEYE OY İSTEDİ
İl kongrelerinin 5 Ekim’de başlaması beklenirken delege seçimleri epey olaylı geçiyor. Sabah'ın haberine göre Ankara'da kendini "Elif" olarak tanıtan bir kişi, delegeleri aradı. Bu kişi telefonda, Mavi liste adına aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini öne sürerek "Mavi listeye oy verin" dedi.
YAVAŞ'IN LİSTESİNİ KÖTÜLEDİLER
Bununla da yetinmeyen şahıs, beyaz listenin Mansur Yavaş'la çalıştığını söyleyip; "Bunu söylemekten çekinmiyoruz, işten çıkarılan arkadaşlarımız da oldu. Araştırabilirsiniz, internette de her yerde var. Mavi listeye oy vermeniz gerçekten iyi olur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar