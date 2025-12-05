Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden 6-8 oynayabilen orta saha oyuncusu istedi. Sarı kırmızılılar, ayrıca genç bir santrfor ve kanat oyuncusu da hedefliyor…

Üst üste dördüncü şampiyonluğu isteyen Galatasaray’da devre arası için planlama yapıldı. Sarı kırmızılılar ocak ayında yüksek bütçeli transfer hamlesi yapmama kararı aldı.

UEFA’nın bu sezon takım bütçesinin kulüp gelirinin yüzde 80 değil yüzde 70 ile sınırlamasını göz önüne alan Galatasaray, ara transferde yaz dönemine daha tedbirli hareket edecek. Teknik direktör Okan Buruk’un raporuna göre Galatasaray, ocak ayında üç takviye yapacak. Tecrübeli teknik adam, ara transferde mutlaka bir orta saha takviyesinin yapılmasını istedi.

SOL BEKTEN VAZGEÇİLDİ

Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede 6-8 oynayabilen çift yönlü bir orta saha takviyesinin hem Şampiyonlar Ligi hem de lig şampiyonluğu için önemine değindi. Kısaca bu hamle pas geçilmeyecek ve önemli bütçe buraya ayrılacak. Galatasaray aynı zamanda ara transfer maksimum 23-24 yaşında kariyer hedefi olan bir yedek santrafor alacak. Ayrıca 23 yaş kriterine uygun genç, potansiyelli bir kanat oyuncu hamlesi yapılacak. Lemina’nın stoper bölgesini de yedeklemesi, Kazımcan’ın da kendisini göstermesiyle sol stoper ve sol bek transferinden vazgeçildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası