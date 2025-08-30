Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TBMM'de dikkat çeken görüntüler! Bahçeli ve Davutoğlu sohbet etti

TBMM'de dikkat çeken görüntüler! Bahçeli ve Davutoğlu sohbet etti

Güncelleme:
TBMM, Gazze, Hakan Fidan, Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlu, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TBMM'de gerçekleşen Gazze oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yaptı. MHP lideri Bahçeli ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun oturumun ardından kısa sohbeti ise kameralara yansıdı.

TBMM Genel Kurulu, dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle olağanüstü toplandı.

FİDAN KÜRSÜDEN DÜNYAYA SESLENDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konusunda TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirdi. Konuşması alkışlarla sonlanan Fidan, önemli mesajlar verdi.

DİKKAT ÇEKEN TEMAS

Toplantı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sohbet etti. İkilinin dikkati çeken sohbeti kameraya yansıdı.

CHP lideri Özel de Bahçeli'nin oturduğu yere kadar giderek MHP lideriyle selamlaştı.

