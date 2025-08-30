BİST 100 bu hafta %-0,74 geriledi! İşte en çok yükselen ve para girişi olan hisseler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta rekor denemesinin ardından kâr satışlarına maruz kaldı. En düşük 11,262,82 ve en yüksek 11.605,30 puanı test eden BİST 100 endeksi bu hafta %-0,74 geriledi ve 11.288,05 puandan kapanış yaptı. Borsada kapanışın, haftalık düşük seviyeye yakın gerçekleşmesi dikkat çekti.

Analistler, endekste kâr satışlarının normal karşılanması gerektiğini, öncelikle 11.250 seviyesinin kritik destek olarak takip edileceğini aktarıyor.

ÖNE ÇIKAN VERİLER

Geçen haftanın önemli verilerine bakıldığında; kapasite kullanım oranı ağustosta 0,7 puan azalarak %73,5 oldu ve bu yılın en düşük seviyesine çekildi. Dış ticaret açığı temmuzda, yıllık bazda %11,8 düşüşle 6,44 milyar dolara geriledi. İşsizlik temmuzda, önceki aya göre 0,4 puan azalarak %8’e düştü. Küresel piyasalarda öne çıkan ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi ise temmuzda beklenti dahilinde %0,3 artış gösterdi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisseler:

1-Borusan Boru (BRSAN): 510,00 TL (%28,79)

2-Destek Finans Faktoring (DSTKF): 760,00 TL (%25,62)

3-Efor Çay (EFORC): 129,00 TL (%21,47)

4-Borusan Yatırım (BRYAT): 2,807,50 TL (%18,86)

5-Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): 11,02 TL (%17,74)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamında en çok düşen hisseler:

1-1000 Yatırımlar Holding (BINHO): 309,75 TL (%-12,00)

2-Gen İlaç (GENIL): 179,60 TL (%-11,09)

3-Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 14,35 TL (%-9,58)

4-Aksa Enerji (AKSEN): 38,60 TL (%-8,31)

5-Zorlu Enerji (ZOREN): 3,80 TL (%-7,54)

EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

-Türk Hava Yolları: 291,33 milyon TL

-Katılımevim Tasarruf Finansman: 210,82 milyon TL

-Destek Finans Faktoring: 145,92 milyon TL

-Ereğli Demir Çelik: 131,70 milyon TL

-Aselsan: 101,51 milyon TL

EN ÇOK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

-Pegasus Hava Yolları: -659,30 milyon TL

-SASA Polyester: -555,60 milyon TL

-Şişe Cam: -222,21 milyon TL

-Coca Cola İçecek: -200,60 milyon T

-Garanti Bankası: -170,89 milyon TL

DİKKATLER ENFLASYONDA

Piyasalarda gelecek haftaya bakıldığında; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü ağustos ayı enflasyon verileri açıklanacak. AA Finans tarafından yapılan ankete göre aylık TÜFE’nin %1,79 olabileceği ve yıllık enflasyonun %32,63 olarak gerçekleşebileceği öngörülüyor. Beklentilerden daha düşük gelebilecek bir enflasyon verisinin, TCMB’nin 11 Eylül’deki faiz kararı öncesinde elini güçlendirebileceği ve piyasalarda olumlu yansımaları olabileceği ifade ediliyor.

ABD’DE İSTİHDAM VERİLERİ…

ABD’de ise 5 Eylül Cuma günü tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Geçen ay beklentinin oldukça altında kalan ve önceki aylarda da aşağı yönlü sert revizyona uğrayan bu verinin ardından, “daha fazla faiz indirimi” sesleri yükselmeye başlamıştı. Ülkede tarım dışı istihdamın ağustosta 78 bin artması ve işsizlik oranının %4,3’e yükselmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik, gerçekleşen fiyat hareketlerinden derlenmiş olup, herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.