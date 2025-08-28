Borsada 'sınırlı' yükseliş! BİST 100 için kritik uyarı geldi!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dün gerçekleşen %-1,48’lik kâr satışlarının ardından, bugün daha yatay bir görünüm sergiledi. BİST 100 bugünkü işlemlerde %0,09 yükseldi ve 11.369 puandan kapanış yaptı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 11.478 puanı test etmesine rağmen, gelen kâr satışları ile birlikte kazanımlarını koruyamadı.

İşlem hacminde azalmaya dikkat çeken Kuveyt Türk Yatırım, “Yaşanan momentum kaybı ile aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda, 11.252 kritik destek olarak yakından takip edilmelidir. Hacim destekli alım iştahının tekrar artması durumunda ise 11.430 kritik direnç olarak karşımıza çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

NET REZERVLERDE YÜKSELİŞ

Piyasalarda günün gelişmelerine bakıldığında; dış ticaret açığı temmuzda yıllık %11,8 azalarak 6,44 milyar dolara geriledi. İhracat temmuzda, önceki yılın aynı ayına göre %11 artarak 24 milyar 938 milyon dolar oldu. İthalat ise %5,4 yükselişle 31 milyar 383 milyon doları buldu.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Ağustos ile sona eren haftada 183 milyon dolar azalarak, 176 milyar 327 milyon dolar oldu. Net uluslararası rezerv 1,7 milyar dolar arttı ve 71,76 milyar dolara çıktı.

DÖVİZ HESAPLARINDA ARTIŞ

TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 22 Ağustos itibarıyla 1,89 milyar dolar artarak 196 milyar 222 milyon dolara yöneldi. Kur korumalı mevduat hesapları ise 14 milyar TL düşüşle 427 milyar TL’ye geriledi.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku ise aynı haftada 89,5 milyon dolar arttı. Tahvil alımları ise 96,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD’DE BÜYÜME SÜRPRİZİ

Küresel piyasalara bakıldığında; ABD ekonomisi yılın 2. Çeyrek döneminde; %3,1’lik beklentiye karşılık %3,3 büyüdü. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları da 230 bin olan tahminlerin hafif altında kalarak 229 bine düştü.

Bu arada ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri ikinci çeyrekte yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Nvidia'nın net kârı da yüzde 59 artarak 26,4 milyar doları buldu.

FED VE ALTIN FİYATLARI

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD Başkanı Trump'ın, Federal Reserve Yöneticisi Lisa Cook'u görevden alma kararını destekleyerek, “Cook'un davranışlarının, bu görev için gerekli standardın altında kaldığını” öne sürdü. Lisa Cook, bugün Trump’ın kararına karşı dava açmıştı.

ABD yönetimi ile FED arasındaki belirsizliğin yanı sıra New York Fed Başkanı John Williams’In da faiz indiriminin değerlendirildiğini belirtesinin ardından ons altın fiyatı ons fiyatı 3.410 doları aşarak son 1 aynı zirvesine yöneldi. Gram altın da 4.500 TL’nin üzerini test etti.