Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervleri tarihi zirveden geriledi

Merkez Bankası rezervleri tarihi zirveden geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TCMB, Rezerv, Dolar, Altın, Para, Bankacılık, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası rezervleri 15 Ağustos haftasında 76,5 milyar dolarla rekor kırmıştı. Rezervler 22 Ağustos haftasında ise 183 milyon dolar azalarak 176 milyar 327 milyon dolara geriledi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 22 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 162 milyon dolar artışla 91 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 15 Ağustos'ta 90 milyar 928 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 345 MİLYON DOLAR AZALDI 

Bu dönemde altın rezervleri ise 345 milyon dolar azalışla 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar azalışla 176 milyar 510 milyon dolardan 176 milyar 327 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
11.07.202584.69281.551166.243
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
01.08.202584.07984.909168.989
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
Kaynak: Anadolu Ajansı

Kıbrıs'tan Afyonkarahisar'a kardeşlik köprüsü: 50 genç tarihî alanlardaSosyal medya bununla çalkalanıyor! Torunlarının dondurmasına uyuşturucu karıştırdı: Yakayı böyle ele verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gramda 4.500 liraya ramak kaldı - EkonomiGramda 4.500 liraya ramak kaldıYabancılar 89,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı - EkonomiYabancılar 89,5 milyon dolarlık hisse senedi aldıKKM bakiyelerinde 13,4 milyar liralık düşüş - EkonomiKKM bakiyelerinde 13,4 milyar liralık düşüşAvrupa'da Tesla'ya ağır darbe! Satışlar yarı yarıya düştü - EkonomiAvrupa'da Tesla'ya ağır darbeHasat başladı, dekar başına 1,5 ton verim bekleniyor! Kilosu 150 lira... - EkonomiDekar başına 1,5 ton verim bekleniyor! Kilosu 150 lira...Benzinin ardından motorin! Akaryakıta bir zam daha geliyor - EkonomiAkaryakıta bir zam daha geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...