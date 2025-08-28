Benzinin ardından motorin! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 67 dolar bandına yükselmesiyle akaryakıta peş peşe zamlar gelmeye başladı.

İlgili Haber Haftada 4 gün çalışacaklar! Komşu ülkede mesai sistemi değişiyor

BENZİNİN ARDINDAN MOTORİN...

27 Ağustos Çarşamba günü benzine 1 lira 19 kuruş zam gelmişti. Benzinin litresi İstanbul'da 53 lira sınırına çıkarken, bazı şehirlerde ise 55 lirayı aşmıştı. Benzin zammının ardından şimdi de motorine zam göründü.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELİYOR?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira bandını aşacak şekilde zam bekleniyor.

İlgili Haber 1 günlük işi 1 saatte yapıyorlar! Karadenizli çiftçinin derdine dronlu çözüm

28 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 52,84 52,15 26,51 İstanbul Anadolu 52,69 52,03 25,88 Ankara 53,63 53,09 26,40 İzmir 53,95 53,43 26,33

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKIT NEREDE SATILIYOR?

28 Ağustos tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 55 lira 11 kuruştan, motorinin litresi ise 54 lira 61 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.