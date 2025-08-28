Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Benzinin ardından motorin! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Benzinin ardından motorin! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brent petroldeki yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün benzine gelen zammın ardından şimdi de motorine zam göründü. 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren motorinin fiyatında artış olacak. İşte detaylar...

Petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 67 dolar bandına yükselmesiyle akaryakıta peş peşe zamlar gelmeye başladı. 

BENZİNİN ARDINDAN MOTORİN... 

27 Ağustos Çarşamba günü benzine 1 lira 19 kuruş zam gelmişti. Benzinin litresi İstanbul'da 53 lira sınırına çıkarken, bazı şehirlerde ise 55 lirayı aşmıştı. Benzin zammının ardından şimdi de motorine zam göründü.

Benzinin ardından motorin! Akaryakıta bir zam daha geliyor - 1. Resim

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELİYOR? 

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira bandını aşacak şekilde zam bekleniyor. 

28 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa52,8452,1526,51
İstanbul Anadolu52,6952,0325,88
Ankara53,6353,0926,40
İzmir53,9553,4326,33

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKIT NEREDE SATILIYOR? 

28 Ağustos tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 55 lira 11 kuruştan, motorinin litresi ise 54 lira 61 kuruştan satılıyor. 

Benzinin ardından motorin! Akaryakıta bir zam daha geliyor - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uzak Şehir kadrosuna yeni gelen oyuncular kim? 2. sezonda kadroya katılan isimler belli olduİlkokul 1. Sınıflar için ihtiyaç listesi ne, kitaplar ücretli mi? İşte alınması gerekenler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haftada 4 gün çalışacaklar! Komşu ülkede mesai sistemi değişiyor - EkonomiHaftada 4 gün çalışacaklar!Ekonomik güven endeksi arttı - EkonomiEkonomik güven endeksi arttıJaponlar ve Güney Koreliler, Türk balıkçıları bekliyor! Geliri 130 milyon dolar - EkonomiEn çok Japonya ve Güney Kore aldı!Doğada kendi kendine yetişiyor! Sanki altın... Tanesi 30, kilosu 10 bin lira - EkonomiSanki altın! Tanesi 30, kilosu 10 bin lira2007'de açılmıştı! Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı - EkonomiTürkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandıTaşıt kredilerinde yeni indirim var mı? İşte 350 bin TL’nin güncel geri ödemesi - Ekonomiİşte 350 bin TL’nin güncel geri ödemesi
Sonraki Haber Yükleniyor...