Haftada 4 gün çalışacaklar! Komşu ülkede mesai sistemi değişiyor

Haftada 4 gün çalışacaklar! Komşu ülkede mesai sistemi değişiyor

- Güncelleme:
Yunanistan Çalışma Bakanlığı'ndan çalışma düzeniyle ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Ülkede haftada 4 gün 10'ar saatlik çalışmanın önünü açan bir taslak hazırlandı. "Herkes İçin Adil Çalışma" başlıklı 88 maddelik tasarı, 19 Eylül’e kadar kamuoyunun görüşüne açık olacak. Tasarı kabul edilirse 4 gün çalışma süreci başlayacak...

Yunanistan'da Çalışma Bakanlığı, mesai sistemiyle ilgili yeni bir değişikliğe gidiyor. Ülkede haftada 4 gün çalışmanın önünü açan bir taslak hazırlandı.

"HERKES İÇİN ADİL ÇALIŞMA" 

"Herkes İçin Adil Çalışma" başlıklı 88 maddelik tasarı hazırlayan bakanlık, çalışma modelinde önemli bir adım atıyor. Buna göre haftada 4 gün 10 saatlik çalışma, bireysel sözleşmelerle çalışma saatlerinin azaltılması, fazla mesai maliyetlerinde azalma ve kısa mola vermeyen işyerlerinde 13 saatlik çalışma günü düzenlemesini içeren yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

İŞÇİLER GÜNDE 4 SAATE KADAR FAZLA MESAİ YAPABİLECEK 

Tasarıya göre çalışma saatlerinin belirlenmesinde referans süresi bir haftadan başlayıp 12 aya kadar uzatılabilecek. Bu durum, işverenin ihtiyaçlarına göre ve işçinin onayıyla haftalık ya da sürekli şekilde çalışma saatlerinin düzenlenebileceği anlamına geliyor. Ayrıca, gönüllü anlaşmayla çalışanlara maaşlarında yüzde 13 artış karşılığında günde 40 saate kadar çalışma imkânı sağlanıyor.

İşçilere günde 4 saate kadar fazla mesai yaptırılabilecek. Fazla mesai ödemesi ise yasak ücretin yüzde 40 fazlası olacak. İşçi 1 yılda en fazla 150 saat fazla mesai yapabilecek. 

19 EYLÜL'E KADAR KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE AÇILACAK 

Öte yandan yasa, kısa mola verilmemesi halinde 13 saatlik çalışma gününü mümkün kılarken; süpermarketler ve sanayi gibi dinlenme sürelerinin sağlandığı sektörlerde bu uygulamanın geçerli olmayacağı ifade edildi. Raporda, 13 saatlik çalışmanın ve 30 dakikalık molanın, zorunlu 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresini aşamayacağına dikkat çekildi.

Çalışma süresinin düzenlenmesinde referans süresi altı aydan 12 aya çıkarılırken, bir haftadan kısa olamayacağı da vurgulandı. Bakanlık, söz konusu düzenlemelerin sosyal taraflarla devam eden sektörel iş sözleşmeleri görüşmelerini etkilemeyeceğini açıkladı. Yunanistan Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı yasa tasarısı, 19 Eylül’e kadar kamuoyunun görüşüne açık olacak.

