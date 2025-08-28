Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Borsa yükselirken de yatırımcı sayısı azaldı! Son 3 ayda dikkat çeken düşüş

Borsa yükselirken de yatırımcı sayısı azaldı! Son 3 ayda dikkat çeken düşüş

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa son 3 ayda belirgin olarak öne çıkan yükseliş trendinde %23’e yakın yükseldi. 31 Mayıs’ta 12,97 trilyon TL olan hisse senedi toplam piyasa değeri, bu hafta başında %40 artışla 18,27 trilyon TL’ye çıktı. Bu dönemde hisse senedi yatırımcı sayısının ise gerilemeye devam etmesi dikkat çekti. MKK verilerine göre mayıs sonunda 6,54 milyon olan hisse senedi yatırımcı sayısı, 140 bin kişi azalarak, 26 Ağustosta 6,40 milyona geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta perşembeden itibaren 4 işlem gününde rekor serisi yakalamış ve salı günü 11.605 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Endekste, hızlı yükselişin ardından dünkü işlemlerde ise kâr satışları yaşandı. BİST 100 %-1,48 değer kaybederek 11.359 puandan günü tamamladı.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında DSTKF, ISMEN ve KTLEV %9,99 - %3,09 arası primle en çok yükselen hisseler olurken; BRYAT, IEYHO ve GRTHO ise %-8,69 - %-6,25 arası değer kaybı ile en çok düşen hisseler arasında yer aldı. Öte yandan ADESE, TERA, DSTKF para girişinde ve PEKGY, SISE, KOZAL ise para çıkışında öne çıkan hisseler oldu.

BORSADA BEKLENTİLER

Borsanın aynı zamanda gün içi en düşük seviyeden kapanış yaptığına dikkat çeken analistler, hızlı yükselişin ardından kâr satışlarının normal karşılanması gerektiğini belirterek, “Orta ve uzun vadede pozitif beklentiler devam etmekle birlikte, kısa vadede teknik bir düzeltme ile karşı karşıyayız. 11.250 desteğinin korunması oldukça önemli” değerlendirmesinde bulunuyor.

Borsa yükselirken de yatırımcı sayısı azaldı! Son 3 ayda dikkat çeken düşüş - 1. Resim

ÜÇ AYLIK PRİM YÜZDE 23

Bu arada borsada son üç ayda belirgin olarak öne çıkan yükseliş trendinde %23’e yakın prim gerçekleşti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan verilere göre ise 31 Mayıs’ta 12,97 trilyon TL olan hisse senedi toplam piyasa değeri, bu hafta başında 26 Ağustos itibarıyla 18,27 trilyon TL’ye kadar yükseldi. Portföy değerinde de %40’lık bir artış öne çıktı.

YATIRIMCI SAYISI GERİLEDİ

Öte yandan borsada yükselişin yaşandığı dönemde, hisse senedi yatırımcı sayısının gerilemeye devam ettiği de görüldü. MKK verilerine göre mayıs sonunda 6,54 milyon olan hisse senedi yatırımcı sayısının, 26 Ağustos tarihinde 6,40 milyona kadar gerilemesi dikkatlerden kaçmadı. Borsa yükselirken, yaklaşık 140 bin yatırımcı pay senedi piyasasında çekildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

