Kritik seviyeye yaklaştı! Gram altından bir rekor daha… 

Kritik seviyeye yaklaştı! Gram altından bir rekor daha… 

28 Ağustos 2025
Altın fiyatlarında son dakika! 28 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.488 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece spot gram fiyatı önemli bir eşik olan 4.500 TL’ye oldukça yaklaştı. ABD’de enflasyon baskıları, doların istikrarına olan güvenin azalması ve son olarak FED etrafında yükselen siyasi gerilim piyasalarda “güvenli liman” alımını destekleyerek ons fiyatını da 3.400 dolara taşıdı. Onstaki yükseliş, gram altına yeni rekorlar getirdi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı şekilde bir FED üyesini görevden alma girişimi ve merkez bankası bağımsızlığı etrafında yükselen siyasi gerilimlerin ardından, altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı bugün 3.399 doları test ederek, 11 Ağustos sonrası en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyatlar sabah saatlerinde 3.390 dolar yakın seyrini sürdürüyor.

28 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN

Onstaki yükseliş iç piyasalarda gram altın fiyatını da yeni zirvelere taşımaya devam ediyor. 28 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.488 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram fiyatı da 4.475 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4.465-4515 TL alım ve satım bandında hareket ediyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 7.352 TL’den satılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

ABD’li varlık yönetimi şirketi Schroders tarafından yapılan değerlendirmede, enflasyon baskılarının altının cazibesini artırdığı, ayrıca ABD dolarının uzun vadeli istikrarına olan güvenin azalmasının da fiyatlarının yükselmesini desteklediği aktarıldı. Öte yandan Trump ve FED arasındaki gerilimin ardından, “ABD Merkez Bankasının, yalnızca ekonomik verilere dayanarak karar alma yeteneğine olan güvenin zedelenebileceği” yönündeki kaygılar da güvenli liman alımlarını destekledi.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler “Siyasi baskının, merkez bankasının bağımsızlığını tehlikeye atabileceği algısı, yatırımcıların altına olan talebini artırabilir. Teknik direnç testlerinin, temel enflasyon baskıları ve siyasi belirsizlik bir araya gelince, altın yatırımı için bir ortam oluştu. Değerli metalin 3.400 dolarlık direnç seviyesini aşması, daha büyük bir yükselişin başlangıcına işaret edebilir” görüşünü dile getiriyor.

ABD’DEN KRİTİK VERİ

ABD piyasalarında yarın açıklanacak temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları endeksi, enflasyonun nasıl seyir izlediğine dair daha net sinyal verecek. FED tarafından da takip edilen bu verinin, altın fiyatlarında volatiliteyi artırabileceği ifade ediliyor.
FED’in eylülde faiz indirimi olasılığı %88 ihtimalle fiyatlanmaya devam ederken, ekim ve aralık ayındaki toplantılara dair belirsizlik devam ediyor.

