Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB tarafından yapılan açıklamada "Kur Korumalı Mevduat hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırılmıştır" ifadeleri kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 23 Ağustos'tan itibaren yenileme ve açılış işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırılmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları
hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir.
Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.
Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır.
Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru