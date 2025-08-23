Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları

hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir.

Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.

Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır.

Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.