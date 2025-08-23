Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi! Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB tarafından yapılan açıklamada "Kur Korumalı Mevduat hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırılmıştır" ifadeleri kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 23 Ağustos'tan itibaren yenileme ve açılış işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları
hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir.

Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.

Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır.

Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti! Büyüme tahminini açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti! Büyüme tahminini açıkladı - EkonomiFitch ABD'nin kredi notunu teyit etti! Büyüme tahminini açıkladıHesaplara yatırıldı! Çiftçiye 86,5 milyon lira destek ödemesi yapıldı - EkonomiHesaplara yatırıldı! 86,5 milyon lira destek ödemesi yapıldıBİST 100’de yüzde 4,62’lik yükseliş! Borsa, haftayı rekor seviyeden kapattı! - EkonomiBorsa, haftayı rekor seviyeden kapattı!Ekmeğe zam geldi! O kentte fiyat yüzde 20 arttı - EkonomiEkmeğe zam geldi! O kentte fiyat yüzde 20 arttıPowell kritik sinyali verdi! Borsalar, altın ve Bitcoin hareketlendi - EkonomiBorsalar, altın ve Bitcoin'i coşturan açıklama!Dünyanın en büyükleri belli oldu! 45 Türk şirketi 'ilk 250' listesinde - Ekonomi45 Türk şirketi 'ilk 250' listesinde
Sonraki Haber Yükleniyor...