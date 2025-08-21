Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? Merkez Bankası'nın enflasyon tahminiyle hesap değişti

Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? Merkez Bankası'nın enflasyon tahminiyle hesap değişti

Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? Merkez Bankası&#039;nın enflasyon tahminiyle hesap değişti
Memur, Emekli, Zam, Enflasyon, Haber
Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın 2025 sonu enflasyon tahminini açıklamasıyla memur ve emeklinin gözü ocak ayında alacağı zamma çevrildi. Merkez'in yıl sonu hedefi yüzde 25 ile yüzde 29 aralığı olurken, bu beklentiye göre memur ve emekli zammını hesapladık. İşte ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerini bekleyen zam senaryoları...

TÜRKİYE GAZETESİ/Mesut Şahin- Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 14 Ağustos tarihinde 2025'in üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahminlerini açıklayan Karahan, hedefin tek hanelere düşmek olduğunu yineledi. 

Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Bu Rapor’da farklı olarak, enflasyon ara hedeflerimizi de sizlerle paylaşacağım. 2025 sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24'lük tahminimizi ara hedef olarak koruyoruz. 2026 ara hedefimiz yüzde 16, 2027 ara hedefimizi yüzde 9 olarak belirledik. Enflasyonun yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. 

Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? Merkez Bankası'nın enflasyon tahminiyle hesap değişti - 1. Resim

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

Merkez'in yıl sonu enflasyon hedefleri memur ve emekli zammı için de kritik bir öneme sahip. Milyonların zamları enflasyona göre belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen zamma ilaveten enflasyon farkı alacak. 

Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? Merkez Bankası'nın enflasyon tahminiyle hesap değişti - 2. Resim

EMEKLİ ZAMMI İÇİN SENARYOLAR 

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 25 ile 29 arasında. Merkez'in tahmin aralığına göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerin ocak zammı aşağıdaki gibi olacak:

Yıl Sonu EnflasyonuSSK ve Bağ-Kur Emekli Zammı
Yüzde 25%7,14
Yüzde 26%7,99
Yüzde 27%8,85
Yüzde 28%9,71
Yüzde 29%10,56

MEMURUN GÖZÜ TOPLU SÖZLEŞMEDE 

Memur ve memur emeklilerinin zammı için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Hükümet son teklifinde 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış önerdi. Ancak Memur-Sen rakamı beğenmedi. Memurlar için süreç devam ediyor. 

Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? Merkez Bankası'nın enflasyon tahminiyle hesap değişti - 3. Resim

MEMUR NE KADAR ENFLASYON FARKI ALACAK?

Ancak memurların enflasyon farkı alıp almayacağı temmuzda verilen yüzde 5 zamma göre hesaplanacak. 6 aylık enflasyon bu oranı geçerse enflasyon farkı toplu sözleşmeden gelen zamma eklenecek. 

Yıl Sonu EnflasyonuMemur ve Memur Emeklilerinin Alacağı Enflasyon Farkı
Yüzde 25%2,04
Yüzde 26%2,85
Yüzde 27%3,67
Yüzde 28%4,49
Yüzde 29%5,30

Yukarıdaki enflasyon farklarına toplu sözleşmeden alınacak zam oranlarının eklenmesiyle memur ve memur emeklisinin ocak zammı belli olacak. 

