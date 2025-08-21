Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Oranlar %49’a kadar çıkıyor! Mevduatta ‘hoş geldin’ ile yüksek getiri dönemi!

Oranlar %49’a kadar çıkıyor! Mevduatta ‘hoş geldin’ ile yüksek getiri dönemi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oranlar %49’a kadar çıkıyor! Mevduatta ‘hoş geldin’ ile yüksek getiri dönemi!
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Faiz indirimi ve stopaj artışı ile birlikte getiriler de düşerken, mevduat yatırımcısı, kısa vadede yüksek getiri sunan “hoş geldin” kampanyalarına yönelmeye başladı. Bankaların yeni müşteri kazanmak için sunduğu “hoş geldin faizi” kampanyalarında mevduat oranları %49’a kadar yükseldi. Bu kapsamda en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi nasıl? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının faiz indirimi ve mevduat kazançlarında stopaj artışının ardından getirilerde de dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Birçok bankada aylık mevduat oranları %45 ve altına gerilerken, yatırımcılar yeni arayışlara yöneldi.

Bankacılık kaynaklarından gelen bilgilere göre yatırımcılar, kısa vadede yüksek getiri sunan “hoş geldin” kampanyalarına yönelmeye başladı. Bankalar, yeni müşteri kazanmak için 32-45 günlük kısa vadelere “hoş geldin faizi” kampanyaları düzenleyerek, getirileri bir miktar yukarıda tutabiliyor. Yatırımcılar da bu fırsatları değerlendirerek “yüksek getiri” hedefini daha sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyor.

"HOŞ GELDİN" FAİZLERİ

Bankalarca sunulan en yüksek “hoş geldin” faizleri, 21 Ağustos 2025 itibarıyla şöyle:

-ING Bank Turuncu Hesap: %49,00
-Türkiye Finans Günlük Hesap: %49,00 (Kâr pay oranı)
-Anadolubank Renkli Hesap: %48,00
-Alternatif Bank VOV Hesap: %48,00
-ODEA Bank Oksijen Hesap: %47,00
-Denizbank Kaptan Hesap: %47,00

Oranlar %49’a kadar çıkıyor! Mevduatta ‘hoş geldin’ ile yüksek getiri dönemi! - 1. Resim

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi şöyle:

-Mevduat miktarı: 500 bin TL
-Mevduat vadesi: 32 gün
-Mevduat oranı: %49,00
-Net getiri: 17 bin 721 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ise şöyle:

-Mevduat miktarı: 1 milyon bin TL
-Mevduat vadesi: 32 gün
-Mevduat oranı: %49,00
-Net getiri: 35 bin 441 TL

BUNLARA DİKKAT

TCMB’den eylül ayında da 300 baz puanlık faiz indirimi gelebileceğini öngören bankacılar, “hoş geldin” kampanyalarının kısa vadede bir çıkış olduğunu aktararak, “Ancak bu kampanyalarda vadesiz hesapta bir miktar para tutulması gibi şartlar öne sürülebiliyor. Dolayısıyla toplam faiz getirisi göründüğünden daha aşağıda kalabiliyor. Yatırımcılar buna da dikkat etmeli” diye konuşuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Zirvedeki şirkette 50 kat artış! Borsada kârı en çok artan ve azalan şirketlerBaşakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman, nereden izlenir? Boz Baykuş avantaj arıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zirvedeki şirkette 50 kat artış! Borsada kârı en çok artan ve azalan şirketler - EkonomiBorsada kârı en çok artan ve azalan şirketlerBİST 100’de rekora bir adım! İşte önden koşan ve geride kalan hisseler… - Ekonomiİşte önden koşan ve geride kalan hisseler…Petrol 2 haftanın zirvesinde! Benzin fiyatına zam var mı? - EkonomiBenzin fiyatına zam var mı?Düşüşler alım fırsatı oldu! Altında yön yeniden yukarı - EkonomiAltında yön yeniden yukarı!Çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu! Sayıları ilk kez 10 milyonun üzerine çıktı - EkonomiÇalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu! Sayıları ilk kez 10 milyonun üzerine çıktıHükumet ve memur sendikaları anlaşamadı! Son karar hakemde - EkonomiHükumet ve memur sendikaları anlaşamadı! Son karar hakemde
Sonraki Haber Yükleniyor...