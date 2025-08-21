Oranlar %49’a kadar çıkıyor! Mevduatta ‘hoş geldin’ ile yüksek getiri dönemi!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının faiz indirimi ve mevduat kazançlarında stopaj artışının ardından getirilerde de dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Birçok bankada aylık mevduat oranları %45 ve altına gerilerken, yatırımcılar yeni arayışlara yöneldi.

Bankacılık kaynaklarından gelen bilgilere göre yatırımcılar, kısa vadede yüksek getiri sunan “hoş geldin” kampanyalarına yönelmeye başladı. Bankalar, yeni müşteri kazanmak için 32-45 günlük kısa vadelere “hoş geldin faizi” kampanyaları düzenleyerek, getirileri bir miktar yukarıda tutabiliyor. Yatırımcılar da bu fırsatları değerlendirerek “yüksek getiri” hedefini daha sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyor.

"HOŞ GELDİN" FAİZLERİ

Bankalarca sunulan en yüksek “hoş geldin” faizleri, 21 Ağustos 2025 itibarıyla şöyle:

-ING Bank Turuncu Hesap: %49,00

-Türkiye Finans Günlük Hesap: %49,00 (Kâr pay oranı)

-Anadolubank Renkli Hesap: %48,00

-Alternatif Bank VOV Hesap: %48,00

-ODEA Bank Oksijen Hesap: %47,00

-Denizbank Kaptan Hesap: %47,00

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi şöyle:

-Mevduat miktarı: 500 bin TL

-Mevduat vadesi: 32 gün

-Mevduat oranı: %49,00

-Net getiri: 17 bin 721 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ise şöyle:

-Mevduat miktarı: 1 milyon bin TL

-Mevduat vadesi: 32 gün

-Mevduat oranı: %49,00

-Net getiri: 35 bin 441 TL

BUNLARA DİKKAT

TCMB’den eylül ayında da 300 baz puanlık faiz indirimi gelebileceğini öngören bankacılar, “hoş geldin” kampanyalarının kısa vadede bir çıkış olduğunu aktararak, “Ancak bu kampanyalarda vadesiz hesapta bir miktar para tutulması gibi şartlar öne sürülebiliyor. Dolayısıyla toplam faiz getirisi göründüğünden daha aşağıda kalabiliyor. Yatırımcılar buna da dikkat etmeli” diye konuşuyor.