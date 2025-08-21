BİST 100’de rekora bir adım! İşte önden koşan ve geride kalan hisseler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da zirve yolculuğu devam ediyor. BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %1,58 prim yaparak 11.134 puandan kapandı. Böylece endeks 11.252 puanda bulunan tarihî zirve seviyeye oldukça yaklaştı.

Enflasyonda düşüşün daha belirgin hale gelmesi, TCMB’nin yeniden faiz indirimlerine başlaması ve ikinci çeyrek bilançolarının genel olarak beklentilerden daha iyi gelmesi, borsadaki zirve yolculuğunu destekleyen ana faktörler olarak öne çıktı.

İKİ AYDA %21,80 PRİM

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi, 23 Haziran işlem günü ile birlikte belirgin olarak kendini gösterdi. Yaklaşık son 2 aylık bu yükseliş döneminde endeks, 9.141 seviyesinden başladığı hareketini 11.134’e kadar taşıdı. Böylece endeks bu dönemde %21,80 prim yaptı. Buna karşılık BİST 100 kapsamında bazı hisseler endeksten daha yüksek performans gösterdi. Bazı hisseler ise yükselişe ayak uyduramadı.

ÖNDEN KOŞAN HİSSELER

Endekste yükseliş trendinin başladığı 23 Haziran sonrası dönem dikkate alındığında, BİST 100 kapsamında en çok yükselen şirketler şöyle:

1-1000 Yatırımlar Holding (BINHO): 334,75 TL (%74,44)

2-Destek Finans Faktoring (DSTKF): 545,00 TL (%69,91)

3-Margün Enerji (MAGEN): 51,40 TL (%62,15)

4-Hektaş (HEKTS): 4,61 TL (%61,75)

5-Çan2 Termik Santral (CANTE): 2,32 TL (%58,90)

6-Otokar (OTKAR): 569,00 TL (%50,53)

7-Graintürk Holding (GRTHO): 506,50 TL (%46,39)

8-Enerya Enerji (ENERY): 10,49 TL (%46,07)

9-MİA Teknoloji (MIATK): 38,62 TL (%44,10)

10-Astor Enerji (ASTOR): 116,10 TL (%43,78)

GERİDE KALAN HİSSELER

Aynı dönemde BİST 100 kapsamında 9 şirketin ise hissesinin değer kaybettiği görüldü:

1-Turex Turizm Taşımacılık (TUREX): 10,97 TL (%-50,72)

2-Altınay Savunma (ALTNY): 76,25 TL (%-22,15)

3-Tekfen Holding (TKFEN): 103,80 TL (%-17,94)

4-Batı Çimento (BTCIM): 4,06 TL (%-15,59)

5-İpek Doğal Enerji (IPEKE): 53,25 TL (%-12,20)

6-Koza Anadolu Metal Madencilik (KOZAA): 73,05 TL (%-10,91)

7-Kuyaş Gayrimenkul (KUYAS): 56,95 TL (%-9,60)

8-Efor Çay (EFORC): 107,80 TL (%-3,38)

9-Batısöke Söke Çimento (BSOKE): 13,93 TL (%-1,21)

BORSADA BEKLENTİLER

Analistler, endekste 10.902 desteğinin sağlamlaştığını ve son kapanış itibarıyla ara direnç olarak öne çıkan 11.090 seviyesinin de aşıldığını belirterek, tarihî zirve konumunda olan 11.252 seviyesinin ilk hedef olabileceğini aktarıyor. Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede ise “BİST 100, gelişmekte olan piyasalar endeksine göre %69 iskonto ile işlem görüyor. Buna karşılık 12 ay sonrası için endeks hedefi ise 14.500’leri aşmış durumda” ifadelerine yer verildi.

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.