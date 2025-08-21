Petrol 2 haftanın zirvesinde! Benzin fiyatına zam var mı?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Hafta başında 65,30 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bugünkü işlemlerde 67,29 doları görerek, son 2 haftanın en yüksek seviyesini test etti. Ardından sınırlı bir gerileme yaşanan fiyatlarda, 67,05 dolara yakın denge arayışı sürüyor. Petrolde haftalık prim ise %1,5 civarında gerçekleşti.

STOKLAR AZALDI

Petrol fiyatlarındaki son yükseliş ise dünyanın en büyük petrol kullanıcısı olan ABD'de ham petrol stoklarında beklenenden daha fazla düşüşün gerçekleşmesinden destek buldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre ülkede ham petrol stokları geçen hafta 1,8 milyon varil beklentiye karşılık 6 milyon varil azaldı. Benzin stoklarında da 915 bin varillik düşüş beklenirken, 2,7 milyon varil azalma gerçekleşti. Stoklarda hızlı azalma petrol fiyatlarında yükselişe sebep oldu.

PETROLDE BEKLENTİLER

Analistler, 100 günlük ortalamaya da işaret eden 67 dolar direncinin aşılması ve üzerinde kalıcılık halinde yükseliş isteğinin devam edebileceğini ifade ediyor. Ancak OPEC+ Grubundan arz artışı hamleleri ve Rusya-Ukrayna barışı için devam eden çabalara da dikkat çeken analistler, petrolde kalıcı bir yükselişi destekleyen dinamiklerin olmadığını vurguluyor.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

İç piyasada ise sektör temsilcileri, uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat hareketlerinin henüz sınırlı boyutlarda kaldığına dikkat çekerek, akaryakıt fiyatları için şimdilik zam yününde bir sinyal almadıklarını aktarıyor. Bu arada 21 Ağustos 2025 benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 51,59 TL’den ve motorinin de 52,11 TL’den satılıyor.