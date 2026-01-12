Tiyatronun emektar isimlerinden Koray Ergun, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 68 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz şubat ayında yaptığı paylaşımda beyninde tümör tespit edildiğini duyuran usta tiyatrocu, Koray Ergun, 68 yaşında hayata veda etti.

Vefat haberi, oyuncunun çocukları tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun"

KORAY ERGUN KİMDİR?

"Aaahh Belinda" filmi ile oyunculuğa başlayan Ergun, kariyeri boyunca sayısız sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Son olarak "Teşkilat" dizisindeki performansı ve festivallerden ödülle dönen "Anadolu Leoparı" filmindeki rolüyle gündeme gelmişti.

Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu'nda görev alan Ergun; "Bizim Evin Halleri", "Behzat Ç.", "Ayla" gibi filmlerde rol almıştı.

