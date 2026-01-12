İzmir'de belediye otobüsü ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Beytullah Karadeniz (23) idaresindeki panelvan, Gökdere Caddesi'nde 277 numaralı Otogar-Tınaztepe seferini yapan Serkan Topal yönetimindeki ESHOT otobüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yol kenarındaki araziye sürüklendi, panelvandan kopan parçalar yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYAITINI KAYBETTİ
Panelvan sürücüsü Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otobüs şoförü Topal ve 7 yolcu ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Topal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.