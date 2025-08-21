Düşüşler alım fırsatı oldu! Altında yön yeniden yukarı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında son 3 haftanın dip seviyesinden tepki alımları takip ediliyor. Ons altın dünkü işlemlerde 100 günlük hareketli ortalamaya da işaret eden 3.311 dolara kadar gerilemiş ve son 3 haftanın dibini görmüştü. Bu noktadan gelen alımlarla birlikte ons fiyatı yönünü yukarı çevirdi. En yüksek 3.350 doları gören ons, günü %0,99 primle 3.348 dolardan tamamladı. Bugünkü işlemlerde de ons fiyatı 3.340 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

21 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN

Onstaki bu yükseliş, gram altın performansına da yansıdı. 21 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.395 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında da dün en düşük 4.355 TL seviyesi test edilmişti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram altın 4.390 – 4.430 TL alım ve satım bandından seyrederken, sabah saatlerinde çeyrek altın 7.245 TL’den satılıyor.

FED TUTANAKLARI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, FED’in temmuz ayındaki toplantı tutanakları dün açıklandı. Tutanaklarda FED üyelerinin çoğunun, enflasyon riskini, işgücü piyasasına ilişkin endişelerden daha fazla ciddiye aldığı görüldü. Piyasa, eylül ayındaki toplantıda çeyrek puanlık indirimi %82 ihtimalle fiyatlamaya devam ederken, sonraki iki toplantıya dair belirsizlik devam ediyor.

FED Başkanı Jerome Powell

POWELL’IN KONUŞMASI

Bu arada FED tarafından her yıl düzenlenen Jackson Hole Sempozyumu bugün başlıyor. Piyasalarda FED Başkanı Powell’ın yarınki konuşmasında vereceği mesajlar bekleniyor. Powell’ın “güvercin bir ton” kullanması halinde değerli metal fiyatlarında iyimserliğin artabileceği belirtiliyor. Ancak “şahin bir tonun” öne çıkması durumda, altın fiyatlarında da “yönsüz-yatay” eğilimin, gelecek ay açıklanacak istihdam ve enflasyon verilerine kadar devam edebileceği aktarıldı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, 50 günlük ortalamayı da içine alan 3.348-3.374 dolar bandının ilk direnç bölgesi olarak öne çıktığını belirterek, aşağıda ise 3.270 doların ana destek olduğunu aktarıyor. İsviçreli UBS de geçtiğimiz günlerde yayınladığı analizde, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin son fiyatının 3.600 dolara yükselebileceğini öngörmüştü. İsviçreli banka, 2025'te külçe altın talebinin, 600 ton ile 2011'den bu yana en güçlü seviyeye ulaşmasını da bekliyor.