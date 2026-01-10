Daha önce yüksek bilet fiyatlarıyla gündeme gelen FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği), 2026 Dünya Kupası öncesinde engelli taraftarların bilet erişimine dair taleplere haftalardır cevap vermezken; en ucuz biletlerin engellilere kapatılması, refakatçilerden tam ücret alınması ve erişilebilir koltuklardaki belirsizlik tepkileri büyütüyor.

2026 Dünya Kupası'nda engelli taraftarlar, genel bilet tahsisinde en düşük fiyatlı kategoriye erişemedikleri için maçlara daha yüksek ücretlerle gitmek zorunda kalabilir. Refakatçi (kişisel asistan) olarak giden kişilerden ücretsiz veya indirimli bilet yerine tam fiyat alınacağı öğrenildi. FIFA ise refakatçinin engelli taraftarın yanına oturacağının garanti edilemeyeceğini belirtti.

Bir yardım kuruluşu, FIFA’nın 2026 Dünya Kupası’nda engelli taraftarların bilet erişimine ilişkin endişelere çözüm üretmemesini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

"FIFA SORUNU GECİKTİRİYOR VE GÖRMEZDEN GELİYOR"

Tekerlekli sandalye kullanıcıları için ayrılacak koltuk sayısı ve kolay erişimli alan sayısına ilişkin belirsizlik devam ediyor. İngiliz merkezli engelli taraftar hakları savunucusu Level Playing Field, endişelerini FIFA’ya üç haftadan fazla süre önce ilettiğini ama hâlâ cevap alamadığını açıkladı.

Kuruluş, konuyu ulusal federasyonlara ve Birleşik Krallık’ta kültür, medya ve spor bakanlığına taşıdı. Level Playing Field başkanı Tony Taylor şunları söyledi:

“Erişilebilir biletleme konusundaki bu süregelen belirsizlik kabul edilemez. Mevcut durum engelli taraftarların maliyet ve erişim konusunda kumar oynamasını bekliyor. Planlama, refakatçi düzenlemeleri ve fiyatlandırma engelli taraftarlar için hayati önemde. En düşük fiyat kategorilerine erişimin kısıtlanması ve refakatçilerden ücret alınması, maça gitmenin üzerine zorunlu, ek engellilik maliyetleri yüklüyor. Sorunu çözmek ve taraftarla açık iletişim kurmak yerine FIFA geciktiriyor ve görmezden geliyor.”

FIFA'DAN CEVAP BEKLENİYOR

FIFA, bu yaz ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvanın yüksek bilet fiyatları nedeniyle eleştirilmiş; baskılar sonucunda her maç için sınırlı sayıda 60 dolarlık (yaklaşık 2 bin 600 lira) daha uygun fiyatlı bilet satışa çıkarmıştı. Ancak engelli taraftarlara yönelik benzer bir esneklik sunulmadı.

Ayrıca İngiltere taraftarlarının final ve yarı final için kendilerine ayrılan genel bilet kotasını yüksek fiyatlar nedeniyle tam olarak kullanmadığı; Federasyon’a ayrılan final biletlerinin yaklaşık %90’ının 3.094 sterlin (yaklaşık 180 bin TL) seviyesinde olduğu bildirildi.

